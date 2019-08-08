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Здоровье / Общество

К болезням работников могут дать доступ работодателя

20:04 08.08.2019 Фото: alismed
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Например, после получения черепно-мозговой травмы человек не может работать водителем общественного транспорта, поскольку от состояния его здоровья зависит безопасность других людей.

К болезням работников могут дать доступ работодателя
Предполагается, что работодатель с согласия работника может иметь доступ к некоторым медицинским данным сотрудника

Медицинская карта работника может быть доступна для работодателя в тех случаях, когда от здоровья работника зависит безопасность окружающих, либо когда сотрудник трудоустраивается на вредное и опасное производство. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.

«Я думаю, что здесь возможны какие-то перегибы, как со стороны работодателя, так и стороны работника, но в целом доступ к определенной информации вполне оправдан», — сказал он.

Например, после получения черепно-мозговой травмы человек не может работать водителем общественного транспорта, поскольку от состояния его здоровья зависит безопасность других людей. «В таких случаях работодатель имеет право знать, что случилось», — пояснил Бухтияров.

С другой стороны, некоторое работники скрывают свои заболевания, только перед пенсией у них появляются профзаболевания. «При этом в ходе периодических осмотров у этого человека было все хорошо», — добавил собеседник агентства.

Бухтияров сообщил, что в рамках модернизации нормативно-правовой базы предполагается, что работодатель и Фонд социального страхования с согласия работника могут иметь доступ к некоторым медицинским данным сотрудника.

Источник: ТАСС

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