Чтобы найти прячущиеся носки в детской



Каждый заботливый родитель хочет, чтобы у его ребенка было все самое лучшее. Ассортимент бердских мебельных магазинов позволяет превратить комнату ребенка в место, где ему будет комфортно развиваться и проводить время весело и с пользой.

Основные правила обустройства детской комнаты

• Мебель в детской должна быть прочной, соответствовать возрасту и вкусу ребенка.

• Не перегружайте пространство.

• Зонируйте территорию.

• Покупайте мебель вместе с ребенком.

— Покупая или заказывая мебель по индивидуальному проекту, обратите внимание на материал, — советует директор мебельной компании Елена Куринная. — Практичный и недорогой ЛДСП. Из него можно сделать мебель интересной формы, а благодаря многообразию цветов и фактур вы без труда найдете вариант, который вам по душе.

Выбор детской мебели сейчас огромен, но нужно учитывать, что не все производители используют экологически чистые натуральные материалы. Поэтому необходимо эту информацию уточнять. Самый лучший материал для детской мебели — это натуральное дерево: сосна, бук, клен и береза. Благодаря новым технологиям мебель может быть изготовлена из плит ДСП и МДФ, которые тоже подойдут для детской. В них самый минимальный показатель по выделению формальдегида. А покрытие может быть различным — ламинат, меламин, разные полимерные пленки. Такой защитный слой гигиеничен, повышает устойчивость основного материала к влажности и различным механическим повреждениям. Кромку защищают лентой ПВХ, советуют эксперты на сайте yaideti.ru

Спокойный сон

Для дошкольника лучше, если кровать будет с бортиками. Не забудьте о правильном матрасе, который поддержит позвоночник в естественном положении.

Если в семье два ребенка, то двухъярусная кровать сэкономит место.

Ваш сын обожает автомобили, тогда кровать-машина — отличное решение для маленького автолюбителя. Дочка засматривается сказками про принцесс — закажите ей кровать-карету.

Все вещи в порядке и нервы тоже!

Если посчитать то время, которое мы тратим на поиск нужных вещей, то получится что, в неделю это несколько минут, в месяц несколько часов, а за годы набегает несколько дней. Это не только забирает у нас драгоценное время, но и нервы. Жизнь современного ребенка — это постоянные стрессы, поэтому лучше, если дома он будет чувствовать себя спокойно.

Современный шкаф-купе — это обитель многочисленных вещей. Как отмечает специалист, он может быть корпусным или встроенным. Благодаря полкам разных размеров ваш ребенок без труда сможет найти нужную футболку и вечно прячущиеся носки. Штанга для одежды, расположенная ниже стандартной высоты, позволит ребенку пользоваться ею самостоятельно. В целях безопасности от зеркал и стекла в комнате с маленькими детьми лучше отказаться.

Трансформеры для детской

Производители детской мебели в настоящее время изготавливают так называемую мебель-трансформер, которую можно приобрести для маленького ребенка и по мере его роста изменять ее конструкцию. Она включает в себя всевозможные горки, лестницы, различные конфигурации кроватей, тумб, шкафчиков, столов и стульев, которые могут меняться, исходя из потребностей ребенка. В такой мебели используются различные выкатные механизмы для того, чтобы освободить больше пространства для игр и различных занятий.

Правильная осанка — залог здоровья на долгие годы

В школьный период не обойтись без письменного стола. Если в квартире немного места, выбирайте модели, где наверху — кровать, внизу — стол. Модели с регулируемым углом наклона позволят ребенку меньше уставать и по максимуму сконцентрироваться на учебе.

Дети достаточно времени проводят за уроками и компьютером, поэтому для сохранности правильной осанки необходим хороший стул или кресло. Чтобы проверить правильность выбора, посадите на него ребенка. Ели ноги находятся под прямым углом — это ваш вариант.

Для компьютера лучше подобрать отдельный стол,чтобы не занимать им много полезного места на письменном столе ребенка. Мебель в детской должна быть прочной, соответствовать возрасту и вкусу ребенка, ч тобы не занимать им много полезного места на письменном столе ребенка.