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Радуга сквозь дождь пробилась 8 августа в Бердске

08:54 08.08.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Выходные без осадков обещают синоптики в Бердске. Вторая половина августа будет дождливой согласно прогнозу. С 15 августа дневная температура начнет опускаться до +18-20.

Радуга сквозь дождь пробилась 8 августа в Бердске
Двойную радугу было видно в центре Бердска утром 8 августа

Несмотря на то, что четверг, 8 августа, начался в Бердске с дождя, в течение дня синоптики не обещают осадков. Как и в ближайшие выходные. На пасмурном небе с утра появилась двойная радуга. Впрочем, столбик термометра будет опускаться в течение нескольких дней.

По прогнозам, 9, 10 и 11 августа в Бердске ожидается облачная погода. В пятницу и
воскресенье температура днем составит около 23 градусов тепла. В субботу, 10 августа, — +20.

С понедельника, 12 августа, выглянет солнце и столбик термометра поднимется до летних 25-27 градусов. Но уже с 15 августа зарядят дожди. Дневная температура начнет опускаться до +18-20. Такая погода — с периодическими дождями и температурой в районе 20 градусов — продержится до конца последнего летнего месяца.

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