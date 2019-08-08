Радуга сквозь дождь пробилась 8 августа в Бердске

Выходные без осадков обещают синоптики в Бердске. Вторая половина августа будет дождливой согласно прогнозу. С 15 августа дневная температура начнет опускаться до +18-20.

Двойную радугу было видно в центре Бердска утром 8 августа

Несмотря на то, что четверг, 8 августа, начался в Бердске с дождя, в течение дня синоптики не обещают осадков. Как и в ближайшие выходные. На пасмурном небе с утра появилась двойная радуга. Впрочем, столбик термометра будет опускаться в течение нескольких дней.

По прогнозам, 9, 10 и 11 августа в Бердске ожидается облачная погода. В пятницу и

воскресенье температура днем составит около 23 градусов тепла. В субботу, 10 августа, — +20.

С понедельника, 12 августа, выглянет солнце и столбик термометра поднимется до летних 25-27 градусов. Но уже с 15 августа зарядят дожди. Дневная температура начнет опускаться до +18-20. Такая погода — с периодическими дождями и температурой в районе 20 градусов — продержится до конца последнего летнего месяца.