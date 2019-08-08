Имеют непогашенные кредиты 51% россиян

Чаще всего такие займы имеют люди в возрасте от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 44 лет (63%) и жители сёл (56%).

Большинство опрошенных в ближней и дальней перспективе не планируют новых займов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о кредитовании россиян.

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), что на 6% меньше, чем два года назад (57%). Чаще всего такие займы имеют люди в возрасте от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 44 лет (63%) и жители сёл (56%). Реже обращается к такой стратегии молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%), представители старшей возрастной группы 60+ (31%) и проживающие в Москве или Санкт-Петербурге (40%).

В ближайшие шесть месяцев большинство наших сограждан не планируют кредитных займов или покупок в кредит (84%). Этот показатель сохраняется примерно на одном уровне в течение последних десяти лет — в 2009 г. он составлял 87%, а в 2017 г. — 86%.

В перспективе в два-три года 74% россиян не планируют обращаться в кредитные организации, преимущественно это люди в возрасте старше 60 лет (86%), а также жители двух столиц (79%) и городов с населением от 500 до 950 тыс. человек (79%). 10% опрошенных думают о покупке в кредит недвижимости — чаще всего те, кому от 25 до 34 лет (18%) и от 35 до 44 лет (14%). Еще 6% планируют покупку автомобиля в кредит, преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (11%).

Источник: ВЦИОМ