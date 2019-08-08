Кадыров «рассказал правду» о планах по созданию в Чечне запрещенного в России ИГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров

В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан. По замыслу террористов, на территории Чечни и Дагестана планировалось создание Исламского государства (запрещенная в России экстремисткая организация — прим. ред.).

В канун годовщины трагических событий Глава ЧР Рамзан Кадыров поделился с ИА «Чечня Сегодня» подробностями событий двадцатилетней давности.

– Рамзан Ахматович, у народов Чечни и Дагестана исторически сложная судьба, есть события, которые можно интерпретировать по-разному. Одно из них – нападение на Дагестан в августе 1999 года. Вы неоднократно заявляли и уже доказали всеми миру, что ваххабизм пришел в Чечню извне, но, тем не менее есть те, кто организаторов нападения тогда называет «вооруженным вторжением чеченских террористов».

– Двадцать лет назад начались ботлихские события. Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова «Исламская армия Кавказа» численностью до 1200 человек, состоящий из жителей РД. Следом шла «Дагестанская повстанческая армия имама» дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе этой банды находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска. Тагаев 11 августа 1999 года подписал декларацию о «Восстановлении исламского государства Дагестан». На всем пути дорога отлично видна с воздуха, но боевики спокойно добрались до Дагестана. Граница была полностью открыта. Десятого августа исламская Шура Дагестана объявила о создании исламского государства (запрещенная в РФ экстремистская группировка — прим. ред.). Операция против террористов продолжалась с 11 по 24 августа. В ходе нее лидеры боевиков не пострадали. Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе 2 дня. Вернувшись в Грозный, ежедневно общался с журналистами в офисе Удугова на Башировке. На второй день к нему из Москвы прилетел Гейдар Джемаль. Наедине они говорили более 4-х часов.

– Из всего вышесказанного Вами возникает один вопрос: можно ли было это предотвратить? Складывается впечатление, что нападение на Ботлих было спланировано далеко за пределами Чечни, и, судя по тому, сколько дагестанцев участвовало в нем, – сложно представить, что об этом не знали в самом Дагестане.

– О готовящемся вторжении задолго говорила каждая торговка на Хасавюртовском рынке. Но бандитам удалось доехать до Ботлихского района, не понеся на узкой дороге практически никаких потерь. По той же дороге вернулись обратно. После похода в Дагестан эмир Хаттаб дал интервью российским и иностранным журналистам в своем доме – штабе, расположенном в Ведено по адресу улица Шерипова, 3. Здесь постоянно жили более 35 жителей Дагестана, не считая его жену – дагестанку, детей, мать и родственников жены, а также арабов. Он открыто говорил, что скоро состоится поход в Дагестан через Новолакский и Хасавюртовские районы. Однако, граница между Чечней и РД опять не была прикрыта, боевики почти беспрепятственно вошли в Дагестан.За это даже один известный генерал-полковник в первые же дни был снят с командования операцией против террористов на этом направлении.

– Тем временем в Чечне нападение на соседний Дагестан не поддержали, и первым, кто выступил с резким осуждением был Ваш отец – первый Президент ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров…

– Мой отец, первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи муфтием, а не политиком или военным человеком, рискуя собственной жизнью, четко, ясно и решительно осудил авантюру Хаттаба, Кебедова, Тагаева и других главарей вторжения. И в последующем внёс известный всему миру вклад в уничтожение международного терроризма в Чечне и на всём Северном Кавказе. Именно следуя его путём, эта проблема полностью решена. Кстати, Чечня по всеобщему признанию единственная территория в мире, где это удалось сделать. Да, прошло 20 лет. Все это время мы в Чечне продолжаем осуждать вторжение в Дагестан. В то же время, все 20 лет мы слышим одно и то же! Якобы «чеченские террористы напали на Дагестан». И ни одного слова о том, что первыми шли отряды Кебедова и Тагаева, состоящие исключительно из жителей Дагестана, третьим отрядом командовал террорист Хаттаб. Одним из влиятельных командиров являлся Раппани Халилов, женатый на сестре жены Хаттаба – Фатимы Бидаговой из Карамахи. В последующем Раппани неоднократно совершал нападения на села Ножай-Юртовского района Чечни, организовал более ста терактов, включая взрыв в Каспийске 9 мая 2002 года. Кебедов, Тагаев, Адалло Алиев, Хаджимурат Ибрагимбейли (Баку, Москва), Юрий Шанибов (Нальчик) и днем и ночью призывали Чечню встать с оружием против России. Кебедов распространил ваххабизм в Чечне.

— Чечня и чеченский народ стали жертвой ваххабитской и террористической агрессии! А как вы оцениваете роль в этих событиях дагестанских ополченцев?

— В целом простые дагестанцы показали, что им не нужна эта авантюра и с оружием в руках встали на защиту своих сёл и земель. Были среди них и героически погибшие. Это имело большое психологическое и моральное значение. Участники противостояния террористам заслуживают уважения,но, конечно, перелом в события внесли армия, внутренние войска, авиация, артиллерия, спецназ. Историческое значение имело то, что Владимир Путин лично посетил район событий, хотя это было опасно для жизни, и дал понять, что время, когда ваххабизм и терроризм создавали свои анклавы, прошло. Если помните, до этого в одном из районов Дагестана существовал целый ваххабистский анклав, где населённые пункты жили по своим законам, возвели на въездах блок-посты. Приезд Владимира Путина способствовал и тому, что дагестанский народ понял, что получит решительную поддержку федерального центра. Ведь до этого в самом Дагестане ваххабисты чувствовали себя вполне комфортно, фактически против этого зла ничего не делалось. Более того, ваххабизм экспортировали в Чечне Кебедов, Тагаев, Алиев и другие. А сотни и тысячи террористов проникали к нам через территорию Дагестана из сопредельных государств, а также Ближнего Востока, Европы, Азии. А что касается Ботлихских событий, то Кебедов, Тагаев и Алиев утверждали, что дагестанский народ ждёт отряды с распростертыми объятиями. Именно они повели отряды террористов. Но дагестанцы продемонстрировали, что никого не звали и не намерены их пустить на свою землю.

– Говоря об исторически сложных событиях, не могу не спросить о Вашем отношении к одной легендарной личности – имаме Шамиле. На Ваш взгляд, какова роль дагестанского имама в истории чеченского народа?

– В 1840 году имам Дагестана Шамиль со своим отрядом из 400 человек прибыл в Чечню. Восьмого марта в Урус-Мартане провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. С этого дня в течение последующих 20 лет не осталось ни одного села, не сожженного несколько раз, жители Чечни вынуждены были уходить в горы, женщины, дети и старики умирали от холода и голода. Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил о мире с Россией, сжигал населенные пункты, заставлял старейшин приносить клятву на Коране, что народ будет вести войну против России. В апреле 1859 года имам Шамиль перебрался из Ведено в Гуниб. Через четыре месяца 26 августа 1859 года имам с почетом сдался России. За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа сократилась более чем в два раза, а количество мужчин уменьшилось на 70%.

– Что Вы думаете о судьбе имама Шамиля после того, как он сдался? Говорят, что он выразил сожаление, что так долго боролся с «белым царем».

– А как сложилась судьба Шамиля? Три раза встречался с императором, с императрицей, был на свадьбе цесаревича Александра. Имам, заставлявший чеченских старейшин клясться на Коране, сам вместе с двумя сыновьями 26 августа 1866 года торжественно поклялся в верноподданичестве России, а 30 августа 1869 года император возвел его в потомственное дворянство. Приведший чеченский народ к жесточайшей трагедии человек, сам дал клятву верности России в обмен на титул дворянина. Авантюра компании «Хаттаб и Ко» продолжалась две недели, а действия Шамиля способствовали уничтожению больше половины чеченского народа и сожжению всей Чечни на протяжении 20 лет и за это стал российским дворянином. Пора говорить правду, ибо ложь порождает новую ложь и не бывает этому конца. Мы уважаем память Шамиля, как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет? Или двойные стандарты зародились еще в 19 веке?

— Спасибо, Рамзан Ахматович, за то, что согласились на интервью и за то, что ответили на наши вопросы!

Беседовала Мадина Хамидова

* ИГ — запрещённая в России террористическая группировка

Источник: Чечня сегодня