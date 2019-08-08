Расследует вмешательства в дела России несанкционированными митингами Госдума

Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции уже запросил в правоохранительных органах и МИД РФ информацию, подтверждающую вмешательства Германии и США во внутренние дела РФ.

Госдума РФ

Госдума проведет парламентское расследование относительно вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

В среду лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов предложил 19 августа провести внеочередное заседание Совета Госдумы, где был бы рассмотрен вопрос о создании рабочей группы для расследования фактов внешнего давления на политическую ситуацию в РФ.

«Мы с вами хорошо помним, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах Америки, в европейских государствах, проводили расследования, но никаких убедительных доказательств предъявлено не было. Поэтому мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование о вмешательстве в наши внутренние дела», — сказал Исаев журналистам.

По его словам, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже запросил в правоохранительных органах и МИД РФ информацию, подтверждающую вмешательства во внутренние дела России.

«Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательство, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств. Мы проведем гласное, открытое парламентское расследование, которое позволит привлечь экспертов, специалистов, заинтересованные ведомства, и результаты этого расследования представим обществу», — сказал Исаев.

Источник: РИА Новости