Спецназ задержал экс-президента Киргизии Атамбаева

Поводом для задержания бывшего главы государства стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

В киргизском селе Кой-Таш прошла операция под задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщила РИА Новости его советница Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, в резиденции Атамбаева действовал спецназ, велась стрельба.

У дома экс-президента находились несколько сотен его сторонников и сотрудников милиции, слышна стрельба. Очевидцы рассказывают, что спецназ применяет светошумовые гранаты и резиновые пули. Над домом несколько раз пролетел вертолет.

Сообщается, что порядка десяти человек получили ранения — в них попали резиновые пули. Среди раненых есть журналистка информационного агенства 24.kg Аида Джумашева, передает Sputnik Кыргызстан.

На появившихся в Сети видео видно, что Атамбаев находился во дворе дома, когда вооруженные люди в форме начали стрелять.

Как рассказали корреспонденту РИА Новости сторонники экс-президента, сейчас спецназ уже вошел на территорию резиденции.

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили корреспонденту РИА Новости, что политика задержала милиция.

«Началась стрельба, его схватили в самом начале штурма и куда-то увели», — заявили они.

В свою очередь, адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что силовики не пропускают его через КПП. При этом он не знает, где именно находится его клиент.

Корреспондент РИА Новости отмечает, что сторонники Атамбаева пилят деревья и вытаскивают крупные камни, чтобы возвести баррикады на дорогах перед его домом.

Всего в резиденции и за ее пределами находятся около 300 человек, которые поддерживают экс-президента.

В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии РИА Новости заявили, что спецоперацию по задержанию Атамбаева проводил спецназ ведомства. Отмечается, что боевое оружие не применялось, только спецсредства.

Корреспондент Sputnik с места событий сообщает, что на трассе у дома Атамбаева лежат горящие покрышки, брошенный автомобиль, камни. На дорогу свалили дерево. Слышна стрельба, взрываются светошумовые гранаты. Некие люди ломают камеры наблюдения вокруг дома.

Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что «даже в руки их брать не будет». На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Неявка на допрос

Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что «даже в руки их брать не будет». На вопросы он предложил ответить дистанционно — в письменном виде через адвоката. По закону, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, милиция имеет право принудительно привести его.

В конце июня парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией, после чего прокуратура выдала заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

Кроме того, 27 июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Это единственный всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов.

Источник РИА Новости