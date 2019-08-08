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ЕГЭ — это рулетка: Количество баллов не показатель знаний, убеждена 100-бальница из Бердска

10:00 08.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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По мнению медалистки из школы №1 Екатерины Марюшкиной, получить высший результат ей помогло упорство и чтение детективов. Для получения золотой медали девушка отказалась от любимого хобби — танцев и до ночи просиживала за учебниками.

ЕГЭ это рулетка: Количество баллов не показатель знаний, убеждена 100 бальница из Бердска
Для получения золотой медали Екатерина Марюшкина отказалась от любимого хобби — танцев и до ночи просиживала за учебниками

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рассказывать о лучших выпускниках Бердска. Екатерина Марюшкина, 100-бальница по ЕГЭ по русскому языку, убеждена, что главное в подготовке к экзаменам – работа каждый день. Она прорешивала варианты, выполняла задания, особенно те, которые не получались, писала сочинения на различные темы.

Девушка много лет выступала в составе ансамбля современного танца «СЭТ», но в выпускном классе ей пришлось оставить любимое занятие. После уроков и занятий с репетиторами на хобби не хватало ни времени, ни сил.

Несмотря на то, что у медалистки хорошие результаты по ЕГЭ, перед госэкзаменами она очень волновалась и не спала две ночи подряд, все повторяя….
— Неловко себя чувствуешь под прицелом видеокамер. Сложно сосредоточится. ЕГЭ — это рулетка. Можно готовиться круглосуточно и столкнуться с вопросом, тебе совершенно не знакомым. Я немного уделяла времени на обществознание и получила 97 баллов, а на историю потратила в два раза больше часов и получила 86 баллов. Количество баллов по ЕГЭ — не показатель знаний, — убеждена медалистка.

Выпускница благодарна учителю русского языка и литературы Ольге Иващенко за поддержку.
— Благодаря ее профессионализму и неравнодушию у меня все получилось. Я рада, что рядом со мной был такой замечательный педагог и прекрасный человек! — поделилась выпускница.

Девушка до последнего момента не знала куда и на кого пойдет учиться. По ее мнению, было бы здорово, если бы люди приходили в школу и рассказывали об особенностях их профессий:
— У нас был предмет — технология профессиональной карьеры, где мы изучали, какие профессии востребованы на рынке труда. Но это в теории, а если бы врачи или летчики на своем собственном опыте рассказывали, это помогло бы нам, подрастающему поколению, определиться с выбором профессионального пути.

Екатерине нравится изучать языки и это у нее получается хорошо, поэтому, она решила поступать на лингвиста в НГУ. В будущем бердчанка допускает, что переедет жить за границу и будет работать в международной компании.

Детективы тренируют мозг, развивают мышление и память

Екатерина обожает путешествовать. С родителями была в Болгарии, Турции, особенно ей понравилось в Хораватии. Больше всего запомнилась поездка на Плитвийские озера. Сказочное место. Местные жители называют его восьмым чудом света, он занесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Девушка увлекается чтением детективов. За выпускные классы прочитала полное собрание произведений о Шерлоке Холмсе.

— Мне нравится интригующая атмосфера, которую создает Артур Конан Дойл. Ты пытаешься уловить каждую деталь, чтобы самому разгадать загадку. Для меня книга — это возможность переключиться и отвлечься. А детективы тренируют мозг, развивают мышление и память, — заключила Екатерина Марюшкина.

Автор видео Елена Белоусова

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