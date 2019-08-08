Зеленский разговаривал с Путиным о гибели украинских военных в Донбассе

Как добавил украинский президент, в беседе с Владимиром Путиным также были затронуты вопросы возвращения украинских заключенных, разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным по телефону гибель четырех украинских военных в Донбассе.

«Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел. — Прим. ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — заявил украинский лидер на брифинге, трансляцию вел телеканал «112. Украина».

По словам Зеленского, он также планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы «договориться о срочной встрече» в «нормандском формате». Кроме того, Зеленский заявил о готовности прервать свой сегодняшний визит в Турция в случае обострения ситуации в Донбассе .

Как добавил украинский президент, в беседе с Владимиром Путиным также были затронуты вопросы возвращения украинских заключенных, разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской.

Однако других подробностей разговора Зеленский не стал раскрывать.

«Вы увидите пресс-релиз, я не хочу говорить за президента России, что он пообещал. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы их увидели официально. И эти слова все превратились в определенные шаги. Я очень верю в это», —подытожил он.

Ситуация в Донбассе

Накануне Минобороны Украины сообщило, что в Донбассе зафиксировано два обстрела позиций ВСУ, в результате которых погибли четверо украинских силовиков. По версии украинских военных, ополченцы «девять раз нарушили режим прекращения огня», который действует с 21 июля.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, в свою очередь, заявил, что украинская сторона не оставит без внимания это «грубое нарушение перемирия».

После этого Зеленский провел совещание с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, некоторыми командующими Вооруженных сил и секретарем СНБО Данилюком.

Между тем, по данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ДНР, украинские силовики за сутки трижды нарушили перемирие в Донбассе: ВСУ выпустили четыре мины калибром 82 миллиметра, использовали гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов самопровозглашенной республики.

Источник: РИА Новости