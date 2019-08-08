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«Жадность» покажут пилоты сверхлегкой авиации на аэродроме «Бердск-Центральный»

09:15 08.08.2019 Фото: pixabay
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«Кубок Сибири» пройдет на бердском летном поле 9-11 августа. 20 пилотов мотопарапланов и паралётов из Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского края и Алтая будут соревноваться в нескольких дисциплинах.

Жадность покажут пилоты сверхлегкой авиации на аэродроме Бердск Центральный
В программе соревнований – аэродромные и навигационные упражнения, а также соревнования на экономию топлива.

С 9 по 11 августа на аэродроме «Бердск-Центральный» пройдёт Открытый чемпионат Новосибирской области по спорту сверхлёгкой авиации. 20 пилотов мотопарапланов и паралётов из Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского края и Алтая будут соревноваться в нескольких дисциплинах на скорость, продолжительность и точность полёта. Кубок достанется команде, которая наберёт в сумме максимум очков по всем дисциплинам.

Организаторы уверяют, что зрителями больше всего понравятся аэродромные упражнения. Это взлёт через препятствие, слалом с двухметровыми вешками, боулинг, приземление на точность и упражнения на время.

Есть в программе и упражнение с интригующим названием «Жадность». Задача пилотов — с ограниченным запасом топлива летать по кругу, длина которого примерно километр. Чем больше кругов, тем больше очков. Но приземлиться можно только на обозначенную палубу. Разворачиваться нельзя. Если топлива не хватит на полный круг, задание считается невыполненным.

9 августа состоится регистрация участников и тренировочные полёты. Сами соревнования начнутся 10 августа в 12:00. 11 августа начало в 08:00, а награждение победителей в 12:00.

Источник: Ведомости

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