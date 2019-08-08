Рабсила иссякла в России

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден.

Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось. Экономический рост больше не будет поддерживаться приходом на рынок труда незанятых граждан России.

Как следует из данных мониторинга РАНХиГС и Института Гайдара, в первом квартале этого года численность рабочей силы в России сократилась почти на 0,8 млн человек по сравнению с соответствующим кварталом 2018 года и составила 75 млн человек. Это не новая цифра и не новая тенденция, тренд на уменьшение этой группы населения (включает в себя как занятых, так и безработных) начался еще в 2016 году, однако до 2019 года сокращение шло существенно более медленным темпом. Так, за весь 2018 год данный показатель уменьшился только на 0,1 млн человек. Тем не менее автор этого раздела Виктор Ляшок из РАНХиГС полагает, что речь идет о значимом событии: после достижения предела роста численности экономически активного населения дальнейший его рост среднесрочно маловероятен.

Основная причина сокращения численности рабочей силы в РФ стандартна — падение количества населения РФ в границах трудоспособного возраста.

С 2006 года оно снизилось на 9% и сейчас составляет 82 млн человек. При неизменном уровне экономической активности на фоне такой динамики численности трудоспособного населения показатель рабочей силы упал бы еще больше, однако демографические изменения традиционно компенсировались дополнительным вовлечением населения в трудовые отношения. В 2000–2018 годах численность рабочей силы в России увеличилась на 3,7 млн человек, при неизменном уровне экономической активности она сократилась бы на 0,5 млн человек, то есть число «новых работающих» с 2000 года оценивается в 4,2 млн.

Совокупный уровень экономической активности населения вырос за этот период на 3,8 процентного пункта (п. п.). Но, отмечают в РАНХиГС, динамика показателя существенно различалась по возрастам. У россиян в возрасте 15–19 и 20–24 лет он сократился с 18,4% и 68,7% в 2000 году до 7,7% и 56,4% в 2018 году соответственно. Для остальных возрастов уровень экономической активности спустя 18 лет оказался выше по крайней мере на 2 п. п., максимально он вырос в категории 55–59-летних: раньше он составлял 52,8%, теперь — 66,5%.

«Постарел» и пик экономической активности в целом: раньше он приходился на россиян в возрасте 35–39 лет (90,9%), теперь — на 40–44-летних (91%). Таким образом, основной вклад в рост экономической активности населения внесло небольшое увеличение ее уровня в зрелых и значительное — в пожилых возрастах. Впрочем, показатели для этих категорий россиян все же ниже аналогичных для ОЭСР как для пожилых, так и для молодежи, а вот в период 25–55 лет россияне, наоборот, показывают более высокий уровень экономической активности.

Сам по себе эффект обвала численности работающих и ищущих работу в РФ в основном статистический: как объясняется в работе, демографические изменения Росстат учитывает на годовой основе, численность рабочей силы — ежемесячно, отсюда и резкое движение квартальной цифры. Снижение доли экономически активного населения в РФ в первом квартале пока не слишком значимое — 0,6 процентного пункта (на 1% от общего числа) — и имеет как долгосрочную составляющую (старение населения, стандартно снижающего численность экономически активных по чисто биологическим причинам), так и конъюнктурную. Доля экономически активного населения во всем населении на коротких промежутках времени — сигнал изменения общеэкономических ожиданий, этот показатель стандартно увеличивается на пике активности и снижается при ожидании будущей стагнации. Впрочем, порядок цифр в таких колебаниях невелик, экономическое оживление принципиально ничего не изменит. Рост активности в трудоспособных отраслях, констатирует автор, наблюдался последние десять лет и в 2019 году практически прекратился. Более 75 млн экономически активного населения в 2018 году — возможно, исторический пик для этого показателя в РФ, в первом квартале 2019 года численность рабочей силы в РФ снизилась до уровня 2005 года. Вернуться к показателям начала 2000-х России при наблюдаемых демографических трендах даже теоретически будет возможно лишь спустя десятилетия.

На практике «дефицит рабочей силы» РФ — показатель, значение которого не следует переоценивать. При росте производительности труда (которого, впрочем, не наблюдается из-за проблем с инвестициями) он, разумеется, ограничивает экономический рост, однако сам по себе не ведет ни к остановке динамики ВВП, ни к его снижению. Скорее, в данном случае речь может идти о том, что дополнительной поддержки в виде вовлечения в рабочую силу экономически неактивных граждан экономика РФ, видимо, уже не имеет. Сценарии, при которых рост численности рабочей силы в России все же может возобновиться, представимы, но крайне маловероятны и социально болезненны (радикальное увеличение уровня зарплат в список не входит).

Некоторую поддержку экономическому росту в этой ситуации могут оказать дополнительное снижение и без того очень низкой безработицы, конкуренция за международную миграцию с ЕС, перераспределение рабочей силы из менее эффективных секторов экономики в более эффективные. Как показывает практика, последнее у страны получается плохо.

Источник: Коммерсант