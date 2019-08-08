Цементовоз переехал ногу 13-летнего мальчика на самокате на «зебре» в Бердске

20-метровая Scania с прицепом сбила ребенка на ул. Островского. Он попал под заднее колесо грузовика. С переломами и ушибами пострадавшего увезла «скорая». Водитель должен был пропустить детей, говорят в ГИБДД.

Скорая помощь увезла мальчика с места ДТП в больницу

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Бердске 6 августа, в котором пострадал ребенок.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 13.00 на улице Островского водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на 13-летнего мальчика, находившегося в зоне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Очевидцы дорожной аварии рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что ребенок переезжал дорогу по «зебре» на самокате. То же самое пояснил после ДТП 50-летний водитель цементовоза с полуприцепом, принадлежащего одному из предприятий Искитима, сообщил инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирской области Константин Шкабарня.

-Он двигался по ул. Красная Сибирь со стороны ул. Маяковского с правым поворотом на ул. Островского и у дома №2 совершил наезд на пешехода. Пострадавший получил перелом левой стопы, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Шкабарня. — Пока только оформили происшествие, а как оно получилось, будет разбираться дознание.

Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что на перекрестке заметил, как дети на самокатах спускались по тротуару. Один из них, не останавливаясь, ударился о заднее колесо грузовика. Водитель, дескать, сразу остановился. Но слова участников ДТП нужно будет проверить, заявил Константин Шкабарня.

По всей видимости, по словам инспектора, несмотря на то, что водитель настаивает на скорости 10 км в час, остановился он не сразу и проехал по ноге ребенка.

-Если водитель говорит о том, что видел приближающихся к пешеходному переходу детей на самокате, почему он не затормозил перед «зеброй»? Водитель должен перед пешеходным переходом снизить скорость вплоть до остановки, если на горизонте появились пешеходы. А он не предпринял никаких действий. Он решил, что его автоколонна длиной более 20 метров успеет проехать. Вопросов осталось много, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Шкабарня.

— Цементовоз задним колесом его зацепил и переехал ногу. Перелом ноги. Потому что надо переходить, а не переезжать дорогу. Тем более по пешеходному переходу. Как ни печально это звучит, будет виноват водитель цементовоза. Еще сейчас все нервы вымотают. Родители должны были объяснить, как правильно переходить дорогу. Теперь водитель остался без работы, без прав и зарплаты как минимум, — делятся в паблике ДПС-контроль свидетель ДТП.

— Если задним колесом, то маленький человек сам под него залетел. Цементовоз же не передом сбил, поэтому водителю явно за это ничего не будет. В этой ситуации, грубо говоря, никто особо заморачиваться не будет: зацепил, значит, виновен. Проще всего обвинить водителя — на этом все и закончится, — высказался второй.

— Автомобиль — источник повышенной опасности. Водитель, управляя автомобилем должен предусмотреть все — все мыслимые и немыслимые ситуации, — вступил в полемику третий.

— Можно оспорить. Если водитель с головой, он легко отобьется от этого. Конечно, они попытаются на него все повесить, но отпедалить по-любому можно, — считает четвертый.

В управлении МВД России по Новосибирской области, между тем, обратились ко всем взрослым с просьбой напомнить детям основные правила безопасного поведения на проезжей части. Водителям транспортных средств необходимо строго соблюдать требования сигналов светофора, дорожных знаков и дорожной разметки, не превышать разрешенную скорость движения.