08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Болгарка упала на голову 2-летней девочки во время ремонты школы в Саратове

09:45 08.08.2019 Фото: стоп-кадр с видео
1 0

Мама везла ребенка в коляске, когда на них упал инструмент. Ребенок попал в больницу. СК возбудил уголовное дело.

Болгарка упала на голову 2 летней девочки во время ремонты школы в Саратове
На видео видно, как болгарка, падая, задевает ребенка.

Саратовскими следователями возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, в результате чего пострадал ребенок.

Следственным отделом по Заводскому району по факту нарушения правил безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, повлекшего причинение тяжелых травм двухлетнему ребенку, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 216 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Саратовской области.

По данным ведомства, 2 августа сотрудники общества с ограниченной ответственностью на основании договора производили ремонт кровли двухэтажного здания школы №6. Мимо школы следовала женщина, которая катила свою дочь в трехколесном велосипеде. В этот момент сотрудники организации допустили падение с крыши здания болгарки. Инструмент ударил ребенка по голове. С полученными телесными повреждениями малышку госпитализировали в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Проводятся допросы сотрудников и руководства организации, проводившей строительно-ремонтные работы, персонала школы. Истребованы необходимые документы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали корреспонденту информационной службы «Саратов 24» в ведомстве.

Напомним, несчастный случай произошел 2 августа 2019 года.

Источник: Саратов24

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто виноват?

Аноним, 08 августа 2019 11:29
Да везде и всюду нарушения, на которые ни кто не обращает. Если производят сварку рядом с тротуаром то о защитных экранах да же не вспоминают. Режут плитку, металл рядом с тротуарами и входами в учреждения. Переход на Речном ремонтировали, так тут же на лестнице с болгаркой, а под ними люди проходят. И если болгарки роняют не так часто, то диски разрываются значительно чаще...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Горело бесхозное строение недалеко от «Продсиба» в Бердске
12:03 08-08-2019
Горело бесхозное строение недалеко от «Продсиба» в Бердске
Жестоко зарезали и сожгли супружескую пару и двоих маленьких детей сестры в Тыве
12:00 08-08-2019
Жестоко зарезали и сожгли супружескую пару и двоих маленьких детей сестры в Тыве
БердскПостроено 2300 кв. метров жилья за 6 месяцев 2019 года в Бердске
11:45 08-08-2019
Построено 2300 кв. метров жилья за 6 месяцев 2019 года в Бердске
За взятки в 15 млн рублей посадили на 12 лет экс-главу минздрава Забакалья
11:30 08-08-2019
За взятки в 15 млн рублей посадили на 12 лет экс-главу минздрава Забакалья
Расследует вмешательства в дела России несанкционированными митингами Госдума 1
11:15 08-08-2019
Расследует вмешательства в дела России несанкционированными митингами Госдума
БердскЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ "Орбита" 8
11:11 08-08-2019
ЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ
Кадыров "рассказал правду" о планах по созданию в Чечне запрещенного в России ИГ
11:00 08-08-2019
Кадыров
БердскВоняет купоросом ультра-синяя вода Бердского залива 2
10:56 08-08-2019
Воняет купоросом ультра-синяя вода Бердского залива
БердскОткроется третья обещанная касса РКЦ со дня на день в центре Бердска 1
10:45 08-08-2019
Откроется третья обещанная касса РКЦ со дня на день в центре Бердска
Любимая дача Брежнева ушла с молотка 1,2 млрд рублей в Крыму
10:30 08-08-2019
Любимая дача Брежнева ушла с молотка 1,2 млрд рублей в Крыму