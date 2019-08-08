Болгарка упала на голову 2-летней девочки во время ремонты школы в Саратове

Мама везла ребенка в коляске, когда на них упал инструмент. Ребенок попал в больницу. СК возбудил уголовное дело.

На видео видно, как болгарка, падая, задевает ребенка.

Саратовскими следователями возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, в результате чего пострадал ребенок.

Следственным отделом по Заводскому району по факту нарушения правил безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, повлекшего причинение тяжелых травм двухлетнему ребенку, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 216 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Саратовской области.

По данным ведомства, 2 августа сотрудники общества с ограниченной ответственностью на основании договора производили ремонт кровли двухэтажного здания школы №6. Мимо школы следовала женщина, которая катила свою дочь в трехколесном велосипеде. В этот момент сотрудники организации допустили падение с крыши здания болгарки. Инструмент ударил ребенка по голове. С полученными телесными повреждениями малышку госпитализировали в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Проводятся допросы сотрудников и руководства организации, проводившей строительно-ремонтные работы, персонала школы. Истребованы необходимые документы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали корреспонденту информационной службы «Саратов 24» в ведомстве.

Напомним, несчастный случай произошел 2 августа 2019 года.

Источник: Саратов24