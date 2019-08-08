08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Подозреваемого в убийстве шансонье Круга привезли на следственный эксперимент в Твери

16:00 08.08.2019 Фото: Википедия
0

Сознавшийся в убийстве Михаила Круга в 2002 году Дмитрий Веселов был застрелен. Его труп нашли спустя 9 лет. Но остались другие участники нападения на певца.

Подозреваемого в убийстве шансонье Круга привезли на следственный эксперимент в Твери
Памятник Михаилу Кругу

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье. Следственный эксперимент продолжался около часа.

Днем во вторник, 6 августа, в Твери силовики оцепили участок улицы Освобождения у дома № 174. Именно в этом доме жил Михаил Круг. Именно в этом доме и был убит шансонье. На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция.

Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.

– Меня предупредили заранее, попросили убрать лишние вещи из дома, острые предметы, сама я находилась в отдельной комнате в соседнем доме, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила, – рассказала Ольга Медведева. – В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела. Что происходило в доме, не знаю. Вскоре следственный эксперимент завершился, и оцепление было снято.

Напомним, Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с женой прибежали на крик, преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

Один из лидеров банды «Волков» киллер Александр Осипов («Волчонок»), уже отбывая пожизненное заключение, в интервью признался автору этих строк, что в начале марта 2003 года застрелил Дмитрия Веселова («Весела»), который сознался в убийстве Михаила Круга. Веселов получил две пули – в грудь и в голову. Его тело нашли под Кимрами лишь спустя девять лет.

Не исключено, что на следственный эксперимент привозили второго оставшегося в живых участника нападения на Михаила Круга.

Источник: Твериград

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Установят виновного?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак в Чернобыле: Трясет от ужаса в разрушающемся 13 лет заброшенном лагере-призраке им. Карбышева под Бердском
17:41 08-08-2019
Как в Чернобыле: Трясет от ужаса в разрушающемся 13 лет заброшенном лагере-призраке им. Карбышева под Бердском
БердскНа прием не попасть: 23 врача-стоматолога работают в ЦГБ Бердска
17:30 08-08-2019
На прием не попасть: 23 врача-стоматолога работают в ЦГБ Бердска
Листовки «про ремень» и не только вручали сотрудники ГИБДД водителям Бердска
17:18 08-08-2019
Листовки «про ремень» и не только вручали сотрудники ГИБДД водителям Бердска
Потребовал тушить пожары и уволен из правительственного ТВ журналист в Новосибирска 1
17:15 08-08-2019
Потребовал тушить пожары и уволен из правительственного ТВ журналист в Новосибирска
Резко подскочила цена на хлеб в российских магазинах
17:00 08-08-2019
Резко подскочила цена на хлеб в российских магазинах
Шесть долгостроев появились в первом полугодии в Бердске
16:59 08-08-2019
Шесть долгостроев появились в первом полугодии в Бердске
Доплачивать за диагностику рака планируют врачам Бердска
16:47 08-08-2019
Доплачивать за диагностику рака планируют врачам Бердска
БердскПеречислили 13 000 рублей на поездку в Красноярск онкобольной маме двоих детей читатели «Курьер. Среда. Бердск»
16:45 08-08-2019
Перечислили 13 000 рублей на поездку в Красноярск онкобольной маме двоих детей читатели «Курьер. Среда. Бердск»
Не заставляйте детей доедать кашу - это ведет к ожирению
16:30 08-08-2019
Не заставляйте детей доедать кашу - это ведет к ожирению
Сталину грозят уголовным преследованием за массовые расстрелы и ссылки 2
16:15 08-08-2019
Сталину грозят уголовным преследованием за массовые расстрелы и ссылки