Подозреваемого в убийстве шансонье Круга привезли на следственный эксперимент в Твери

Сознавшийся в убийстве Михаила Круга в 2002 году Дмитрий Веселов был застрелен. Его труп нашли спустя 9 лет. Но остались другие участники нападения на певца.

Памятник Михаилу Кругу

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье. Следственный эксперимент продолжался около часа.

Днем во вторник, 6 августа, в Твери силовики оцепили участок улицы Освобождения у дома № 174. Именно в этом доме жил Михаил Круг. Именно в этом доме и был убит шансонье. На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция.

Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.

– Меня предупредили заранее, попросили убрать лишние вещи из дома, острые предметы, сама я находилась в отдельной комнате в соседнем доме, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила, – рассказала Ольга Медведева. – В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела. Что происходило в доме, не знаю. Вскоре следственный эксперимент завершился, и оцепление было снято.

Напомним, Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с женой прибежали на крик, преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

Один из лидеров банды «Волков» киллер Александр Осипов («Волчонок»), уже отбывая пожизненное заключение, в интервью признался автору этих строк, что в начале марта 2003 года застрелил Дмитрия Веселова («Весела»), который сознался в убийстве Михаила Круга. Веселов получил две пули – в грудь и в голову. Его тело нашли под Кимрами лишь спустя девять лет.

Не исключено, что на следственный эксперимент привозили второго оставшегося в живых участника нападения на Михаила Круга.

Источник: Твериград