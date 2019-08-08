ЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ «Орбита»

Снова поднимаются стоки на месте коммунальной аварии в микрорайоне Космическом. Яму на прошлой неделе засыпали, подрядчик до сих пор не вышел на устранение ЧС.

Провал снова заполнился фекальными стоками

Сегодня утром, 7 августа, через грунт, которым засыпали огромный провал у ТЦ «Орбита» в Бердске, поднялись стоки. Снова фекальные и грунтовые воды начали выходить наружу. Хотя накануне глубокую яму засыпали глиной, предварительно откачав жидкость. Накануне директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук говорил, что на объект подрядчик должен зайти не позднее сегодняшнего дня. Но пока к работам не приступили — мешает вода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», коммунальная авария в микрорайоне Космическом была объявлена чрезвычайной ситуацией в связи с провалом и затоплением подвалов соседних многоэтажек. В конце июня здесь прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу.

Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. Муниципальный Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивает стоки в соседний колодец. 2 августа яма засыпали и убрали шурфы, чтобы начать замену 70 метров трубы горизонтальным способом.

Власть готова заплатить до 2 млн рублей за ликвидацию ЧС, но ищут техническое решение для устранения.