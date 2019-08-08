08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

ЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ «Орбита»

11:11 08.08.2019, Алена Романцова Фото: Елены Лапиной
8 5

Снова поднимаются стоки на месте коммунальной аварии в микрорайоне Космическом. Яму на прошлой неделе засыпали, подрядчик до сих пор не вышел на устранение ЧС.

ЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ Орбита
Провал снова заполнился фекальными стоками

Сегодня утром, 7 августа, через грунт, которым засыпали огромный провал у ТЦ «Орбита» в Бердске, поднялись стоки. Снова фекальные и грунтовые воды начали выходить наружу. Хотя накануне глубокую яму засыпали глиной, предварительно откачав жидкость. Накануне директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук говорил, что на объект подрядчик должен зайти не позднее сегодняшнего дня. Но пока к работам не приступили — мешает вода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», коммунальная авария в микрорайоне Космическом была объявлена чрезвычайной ситуацией в связи с провалом и затоплением подвалов соседних многоэтажек. В конце июня здесь прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу.

Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. Муниципальный Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивает стоки в соседний колодец. 2 августа яма засыпали и убрали шурфы, чтобы начать замену 70 метров трубы горизонтальным способом.

Власть готова заплатить до 2 млн рублей за ликвидацию ЧС, но ищут техническое решение для устранения.

ЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ Орбита

ЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ Орбита

Мнение читателей
0
4
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сети проложить на новом месте?

Новый мэр, 07 августа 2019 11:43
С понедельника начнут
Аноним, 07 августа 2019 19:47
Я такое слышал, когда тротуар у ЗАКСА раскопали. Год потом ремонтировали.
Аноним, 07 августа 2019 11:47
поднялись стоки. Снова фекальные и грунтовые воды начали выходить наружу ----------
так стоки или грунтовые воды?
Это белгородцы с нашим мэром решили, что это стоки, чтобы не нести ответственность за растрату миллионов бюджетных денег на бесполезную дегидратацию?
Сибиряк, 07 августа 2019 13:18
А это пожинаем плоды строителей Белокаменного и Космического врезавших в старые канализационные сети Бердска.
Аноним, 07 августа 2019 14:06
Ахахаха! В администрации то гимнасты, то карлсоны, то ли ещё будет ой ойой
Василь, 07 августа 2019 16:08
Неприятно пахнущая история получилась с этим космическим.
Вовочка, 07 августа 2019 16:28
Опять весёлые вести с микрорайона Комический? Вот так всегда - кому фекалии, а кому - большие деньги, которые, как известно, не пахнут.
Новый мэр, 07 августа 2019 16:50
Неделько будет денежки грести

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Горело бесхозное строение недалеко от «Продсиба» в Бердске
12:03 08-08-2019
Горело бесхозное строение недалеко от «Продсиба» в Бердске
Жестоко зарезали и сожгли супружескую пару и двоих маленьких детей сестры в Тыве
12:00 08-08-2019
Жестоко зарезали и сожгли супружескую пару и двоих маленьких детей сестры в Тыве
БердскПостроено 2300 кв. метров жилья за 6 месяцев 2019 года в Бердске
11:45 08-08-2019
Построено 2300 кв. метров жилья за 6 месяцев 2019 года в Бердске
За взятки в 15 млн рублей посадили на 12 лет экс-главу минздрава Забакалья
11:30 08-08-2019
За взятки в 15 млн рублей посадили на 12 лет экс-главу минздрава Забакалья
Расследует вмешательства в дела России несанкционированными митингами Госдума 1
11:15 08-08-2019
Расследует вмешательства в дела России несанкционированными митингами Госдума
БердскЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ "Орбита" 8
11:11 08-08-2019
ЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ
Кадыров "рассказал правду" о планах по созданию в Чечне запрещенного в России ИГ
11:00 08-08-2019
Кадыров
БердскВоняет купоросом ультра-синяя вода Бердского залива 2
10:56 08-08-2019
Воняет купоросом ультра-синяя вода Бердского залива
БердскОткроется третья обещанная касса РКЦ со дня на день в центре Бердска 1
10:45 08-08-2019
Откроется третья обещанная касса РКЦ со дня на день в центре Бердска
Любимая дача Брежнева ушла с молотка 1,2 млрд рублей в Крыму
10:30 08-08-2019
Любимая дача Брежнева ушла с молотка 1,2 млрд рублей в Крыму