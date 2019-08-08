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Реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера получил экс-полицейский в Хабаровске

09:00 08.08.2019 Фото: Хабаровский край сегодня
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2 года и 4 месяца он проведет в колонии-поселении за то, что не смог предотвратить убийство в драке чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера получил экс полицейский в Хабаровске
Суд над Владимиром Овчинниковым

Хабаровский краевой суд приговорил к реальному сроку бывшего полицейского Владимира Овчинникова, который в августе 2017 года не предотвратил убийство пауэрлифтера Андрея Драчева в августе 2017 года, сообщил адвокат семьи погибшего Евгений Шевцов.

Овчинникову назначили два года и четыре месяца в колонии-поселении и запретили в течение года и десяти месяцев занимать должности на госслужбе.

В мае 2019 года суд первой инстанции приговорил его к двум с половиной годам условно. Защита Драчевых оспорила это решение.

Драчева убили в драке в центре Хабаровска 20 августа 2017 года. 20 декабря 2018 года суд приговорил Анара Аллаверханова к 18 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве из хулиганских побуждений.

Овчинников был приятелем Аллаверханова. По версии следствия, он стал очевидцем конфликта 20 августа, но не стал вмешиваться в драку. Тогда он еще находился на службе в полиции и мог задержать Аллаверханова, но также этого не сделал, установило следствие. На место конфликта, когда Драчев был еще жив, прибыли сотрудники Росгвардии, но Овчинников заявил им, что конфликта нет и ничего делать не нужно. Позднее Овчинникова уволили из полиции. Уголовное дело на него возбудили в октябре 2017 года.

Андрею Драчеву было 32 года. В 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Он также имел титул чемпиона Европы по пауэрлифтингу.

Источник: Интерфакс

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