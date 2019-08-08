Как сберечь здоровье в сильную жару

В первую очередь, определитесь, где вы будете пребывать в течение длительного времени – в помещении или на улице? Если это время выпадает на период с 12 до 16 часов, то необходимо одеться легко и свободно по минимуму, ограничивая тело от давящих резинок, ремней и воротников. Одежда должна быть светлого (а лучше всего белого) цвета из натуральной ткани. Важно защищаться от солнца головным убором и темными защитными очками, а на открытую поверхность участков кожи нанести специальный крем, содержащий в своем составе SPF от 60 до 100. Данный компонент не позволяет проникать в клетки кожи ультрафиолетовым лучам, которые впоследствии могут спровоцировать появление пигментных пятен, ожогов и даже аллергии. Выбрать головной убор, завершающий стильный образ, не составит труда. Можно надеть широкополую шляпу к платью, или шляпу-федор с деловым костюмом. Производители предоставляют широкий ассортимент расцветок и фасонов. Для мужчин подойдут банданы или кепки. Отдавать предпочтение стоит следующим материалам: лен, хлопок, батист, шелк.