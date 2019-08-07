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Новости Бердска / Народные новости

Фото: Кто слил медный купорос в Бердский залив?

22:01 07.08.2019
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Побережье Бердского залива окрашено в ярко-синий цвет, характерный для медного купороса. Кроме того, есть неприятный запах.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:
Быстрое цветение Бердского залива, по-видимому, обусловлено техногенным фактором. Побережье Бердского залива окрашено в ярко-синий цвет, характерный для медного купороса. Кроме того, есть неприятный запах. Имел место сброс стоков промышленным предприятием?

Фото: Кто слил медный купорос в Бердский залив?

Медный купорос на берегу Бердского залива

Фото: Кто слил медный купорос в Бердский залив?

Медный купорос на берегу Бердского залива

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