В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:
Быстрое цветение Бердского залива, по-видимому, обусловлено техногенным фактором. Побережье Бердского залива окрашено в ярко-синий цвет, характерный для медного купороса. Кроме того, есть неприятный запах. Имел место сброс стоков промышленным предприятием?
Фото: Кто слил медный купорос в Бердский залив?
22:01 07.08.2019
Побережье Бердского залива окрашено в ярко-синий цвет, характерный для медного купороса. Кроме того, есть неприятный запах.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:
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БердскФото: Кто слил медный купорос в Бердский залив?
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