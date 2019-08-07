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Загрызла насмерть 4-летнего мальчика привязанная во дворе собака в Новосибирской области

18:58 07.08.2019 Фото: pixabay.com
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После трагического события следователь принял решение об изъятии пса и помещении его в питомник для животных. Уголовное дело против хозяйки собаки передано в суд.

Загрызла насмерть 4 летнего мальчика привязанная во дворе собака в Новосибирской области
Пес смог дотянуться до ребенка

В Новосибирской области перед судом предстанет хозяйка собаки, причинившей смерть ребенку, сообщили сегодня, 7 августа, в региональном управлении Следственного комитета.

Коченевским межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 65-летней жительницы поселка Коченево в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

-По версии следствия 2 июня 2019 года около 19 часов 30 минут во дворе дома по улице Осенняя рабочего поселка Коченево Новосибирской области находилось 5 детей возраста 4, 7, 7, 10 и 11 лет без присмотра законных представителей. 4-летний потерпевший во время игры пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая напала на ребёнка, причинив ему множественные укушенные раны головы и тела. На крики детей прибежали взрослые. Ребенок был доставлен в Коченевскую ЦРБ для оказания первой медицинской помощи, где через некоторое время от полученных травм скончался, — рассказал подробности «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя регионального управления СКР Михаил Третьяков.

В ходе следствия к уголовной ответственности привлечена 65-летняя хозяйка животного, которая должна была обеспечить содержание собаки в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, в том числе исключить причинение ею вреда жизни и здоровью гражданам.

После трагического события следователем принято решение об изъятии у обвиняемой собаки и помещении её в питомник для животных.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором Коченевского района Новосибирской области направлено в суд для рассмотрения по существу.

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От редакции

Убить собаку?

Аноним, 07 августа 2019 19:43
Собаку изъять из семьи и поместить собаку в детский дом.
Так как оставшиеся в живых дети и их родители представляют угрозу для проживания собаки и в месте проживания собаки холодная будка без отопления, воды, канализации интернета и холодильника. Собака содержится в условиях незаконного ограничения свободы передвижения тяжелой металлической цепью, закрепленной на шее собаки, посредством ремня, изготовленного из шкуры ранее убитого неустановленного животного.

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