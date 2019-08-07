Четыре причины посетить Париж и влюбиться в него

Париж нравится далеко не всем путешественникам, несмотря на статус одного из самых посещаемых городов мира.

Но что бы влюбиться во французскую столицу не надо подниматься на Эйфелеву башню, отстаивать очереди в Лувр, тратиться в дорогих мишленовских ресторанах. Получить от посещения города удовольствие можно даже обходя стороной его главные достопримечательности. Как и в других крупных туристических городах то, что предлагается массовому туристу, часто далеко от национального и самобытного. Поэтому примерить на себя жизнь настоящего парижанина можно лишь вдали от главных туристических маршрутов.

Цель первая — шоппинг

Для этих целей стоит выбирать старинные французские пассажи и торговые галереи. Так получиться убить сразу двух зайцев: найти вещи во французском стиле и открыть для себя удивительную и вдохновляющую архитектуру старого города. Много интересных магазинов и бутиков известных кутюрье в Galerie Vivienne.

Цель вторая — культура и достопримечательности

Как уже было сказано выше, подъем на Эйфелеву башню стоит вычеркнуть из своих туристических планов, если конечно не планируете отстаивать космических размеров очередь. То же самое касается и Лувра, где придется постоять в очереди снаружи и соперничать с другими туристами на подступах к картинам внутри. Вместо Лувра загляните в музей Сальвадора Дали или музей Мармоттан-Моне, где хранится самая большая коллекция работ Моне.

Цель третья — подтянуть язык

Школа французского в Париже улучшит навыки разговорного и письменного французского, а прогулки по городу закрепят полученные языковые навыки.

Цель четвертая — кухня

Французская кухня очень близка российским путешественникам. О том, что парижане знают толк в еде, говорит обилие ресторанов высокой кухни. Но для того, чтобы поесть вкусно, с удовольствием, и «по-французски» вовсе не обязательно выкладывать несколько сотен евро за обед. В модных французских бистро возможно и не удастся провести пару часов с бокалом вина за неспешной беседой, но попробовать лучшие блюда французской кухни за приемлемую цену точно получится. Ищите рестораны с умеренными ценами на tripadvisor, читайте отзывы, изучайте меню и составляйте свою гастрономическую карту Парижа.