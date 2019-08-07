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Четыре причины посетить Париж и влюбиться в него

17:43 07.08.2019
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Париж нравится далеко не всем путешественникам, несмотря на статус одного из самых посещаемых городов мира.

Четыре причины посетить Париж и влюбиться в него

Но что бы влюбиться во французскую столицу не надо подниматься на Эйфелеву башню, отстаивать очереди в Лувр, тратиться в дорогих мишленовских ресторанах. Получить от посещения города удовольствие можно даже обходя стороной его главные достопримечательности. Как и в других крупных туристических городах то, что предлагается массовому туристу, часто далеко от национального и самобытного. Поэтому примерить на себя жизнь настоящего парижанина можно лишь вдали от главных туристических маршрутов.

Цель первая — шоппинг

Для этих целей стоит выбирать старинные французские пассажи и торговые галереи. Так получиться убить сразу двух зайцев: найти вещи во французском стиле и открыть для себя удивительную и вдохновляющую архитектуру старого города. Много интересных магазинов и бутиков известных кутюрье в Galerie Vivienne.

Цель вторая — культура и достопримечательности

Как уже было сказано выше, подъем на Эйфелеву башню стоит вычеркнуть из своих туристических планов, если конечно не планируете отстаивать космических размеров очередь. То же самое касается и Лувра, где придется постоять в очереди снаружи и соперничать с другими туристами на подступах к картинам внутри. Вместо Лувра загляните в музей Сальвадора Дали или музей Мармоттан-Моне, где хранится самая большая коллекция работ Моне.

Цель третья — подтянуть язык

Школа французского в Париже улучшит навыки разговорного и письменного французского, а прогулки по городу закрепят полученные языковые навыки.

Цель четвертая — кухня

Французская кухня очень близка российским путешественникам. О том, что парижане знают толк в еде, говорит обилие ресторанов высокой кухни. Но для того, чтобы поесть вкусно, с удовольствием, и «по-французски» вовсе не обязательно выкладывать несколько сотен евро за обед. В модных французских бистро возможно и не удастся провести пару часов с бокалом вина за неспешной беседой, но попробовать лучшие блюда французской кухни за приемлемую цену точно получится. Ищите рестораны с умеренными ценами на tripadvisor, читайте отзывы, изучайте меню и составляйте свою гастрономическую карту Парижа.

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