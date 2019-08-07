На санитарную вырубку леса 1,2 млн рублей за 2 месяца потратит бюджет Бердска

Победитель аукциона должен убрать буреломы и валежник, спилить аварийные деревья и сухостой, убрать «нежелательную растительность» во всем Бердском лесничестве.

Бердск утопает в лесу

Мэрия Бердска объявила аукцион на поддержание санитарного состояния лесов на территории Бердского муниципального лесничества. Предполагается ухаживать за лесом до 1 ноября 2019 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 1,2 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Бердска. Электронный аукцион запланирован на 21 августа.

В список работ входит обследование лесных участков, выявление и устранение внелесосечной захламленности (бурелом, валеж), выборочные санитарные рубки, в том числе ликвидных деревьев. Кроме того, требуется расчистка территории, связанная с комплексным уничтожением нежелательной древесно-кустарниковой растительностью.

На подрядчика ложится обязанность по спиливанию аварийных и сухостойных деревьев, а также обрубка сучьев и веток; раскряжевка стволов; укладка сортиментов в штабеля; бор порубочных остатков в кучи с дальнейшей утилизацией; очистка прилегающей территории от порубочных остатков.