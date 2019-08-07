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Грязные маршрутки возят пассажиров по Бердску

16:51 07.08.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанка возмущена грязью в маршрутке, которая ходит по маршруту №15. Она отмечает, что на сиденья неприятно садиться.

Грязные маршрутки возят пассажиров по Бердску
«Газели» маршрута №15 не устраивают жителей Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась пенсионерка Надежда Дмитриевна
Она часто ездит по маршруту №15. Ее очень волнует состояние маршруток, чистота и порядок в них.

— В компании «Экспресс-Сервис» очень грязные чехлы на сидениях, не убрано в салоне, полы грязные, окна и панели грязные. В частности очень грязная маршрутка с цифрами 087 в номере. Просто даже неприятно садиться на такие грязные сидения, — возмущена Надежда.

Она попросила «Курьер. Среда. Бердск» обратится к руководству фирмы, чтобы они обратили внимание, в каком состоянии находится их транспорт, как водители ведут уборку в «Газелях».

Инженер по БДД компании ООО «Экспресс-сервис» Бердска Виктор Глушков заверил, что маршрутки моют каждый день и внутри и снаружи, и что «Газель» с цифрами 087 не имеет к их организации никакого отношения.

— В «Эскпресс-сервисе» маршрутные «Газели» моют каждый день после рабочей смены, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск»  Виктор Алексеевич, но при этом  подтвердил, что по маршруту №15 ходят «Газели» компании «Экспресс-сервис».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», муниципальные автобусы тоже моют каждый день. Но, по словам директора пассажирского АТП Елена Бороздиной, пачкают сидения и мусорят в транспорте сами пассажиры.

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