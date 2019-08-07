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Умирать людям с ожирением ради экономии бюджета посоветовал телеведущий в Британии

18:00 07.08.2019 Фото: pixabay
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Майкл Бюерк: Преждевременную смерть людей с лишним весом можно считать их «самоотверженной жертвой» в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями.

Умирать людям с ожирением ради экономии бюджета посоветовал телеведущий в Британии
По данным британских властей, почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдают от ожирения.

Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что ожирение — это не болезнь, поэтому лечить людей с лишним весом не надо, сообщает Metro.

«Вы толстые, потому что слишком много едите», — написал он в колонке для журнала Radio Times.

По его словам, полные люди «не больные, а слабые», а их смерть позволит сохранить деньги национальной службы здравоохранения.

Бюерк добавил, что совершенно необязательно делать долголетие главной целью в жизни. Преждевременную смерть людей с лишним весом можно считать их «самоотверженной жертвой» в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями.
По данным британских властей, почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдают от ожирения.

Источник: РИА Новости

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