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Включать отопление летом при похолодании предлагает депутат от ЛДПР

17:00 07.08.2019 Фото: pixabay
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В первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа.

Включать отопление летом при похолодании предлагает депутат от ЛДПР
Депутату поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Власов в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) сообщает, что в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах.

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

«Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — говорится в обращении депутата на имя министра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, на севере Южного и в Приволжском округе.

Источник: РИА Новости

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