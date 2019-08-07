Из-за нищеты ездят без страховки ОСАГО некоторые водители Бердска

Без полиса автострахования ремонт авто и компенсацию вреда виновнику аварии придется выплатить из своего кармана. Кроме ОСАГО существуют другие продукты, полностью покрывающие расходы после ДТП.

От ДТП не застрахован никто

Выезжая на дороги Бердска, водители не предполагают, что могут попасть в ДТП. Пусть даже и не по своей вине, но от подобных происшествий не застрахован ни один участник дорожного движения. В подобных случаях выручает страховой полис ОСАГО. Вот только как оказалось на практике, не все автовладельцы Бердска заключают договор автострахования.

— Впервые за 10 лет у нас произошло ДТП. Разбирательства по нему еще не было, предстоит выяснить, по чьей вине произошла авария. Но у водителя автомобиля, с которым произошло столкновение, не оказалось полиса страхования. Теперь ему придется самому ремонтировать машину. Если в ГИБДД установят, что в ДТП виноват этот человек, то нам придется ждать несколько лет, пока он выплатит компенсацию за ремонт моего автомобиля. Страховки ведь нет, ему эти расходы никто не покроет, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска Елена.

Стоит отметить, что по данным Российского союза автостраховщиков, без полиса ОСАГО или с поддельными полисами ездит от 4 до 5% автомобилистов. Многие автовладельцы попросту забывают заключать новый полис, когда его срок подходит к концу или даже уже завершился. У некоторых же попросту нет денег на новую страховку. Такие граждане не понимают, что в случае ДТП им придется восстанавливать автомобиль и выплачивать деньги пострадавшему участнику ДТП.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» анонимный водитель Бердска, назовем его Александр, в июле 2019 года ним произошла неприятная ситуация на дороге города. В его мини-грузовичок въехал пожилой бердчанин. На место пришествия приехал аварком, тут то и выяснилось, что у пенсионера нет ни полиса ОСАГО, ни даже каких-либо документов на авто. Теперь Александру придется за свой счет восстанавливать свой автомобиль. Он не надеется, то даже через суд сможет взыскать сумму ущерба с пожилого виновника ДТП.

ОСАГО подешевеет?

А тем временем Российский союз автостраховщиков продолжает внедрять индивидуализацию тарифа. По мнению президента союза Игоря Юргенса, это усилит тренд на снижение стоимости ОСАГО. Кроме того, либерализация ОСАГО не должна приводить к росту тарифов, а в случае существенного повышения стоимости от нее придется отказаться.

— Когда мы говорим о том, что тариф должен быть свободным, мы должны понимать, что он будет разным у всех компаний и тогда потребитель всегда сможет найти того страховщика, который его устроит более или менее по цене и качеству услуги. Но если мы будем по-прежнему рассматривать ОСАГО как зарегулированный вид страхования, значит забудем о свободном тарифе, давайте забудем о либерализации, об индивидуализации,​ закрываем тему, опять регулируем, — отметил Юргенс.

Он подчеркнул, что страховое сообщество уже успешно вошло в первый этап либерализации ОСАГО, что дало толчок снижению средней стоимости ОСАГО на 5%. Между тем, по данным МВД, в России с поддельнимы поисами ОСАГО или вовсе без них ездят около 3 млн водителей.

Не только ОСАГО компенсирует убытки от ДТП

Каждый водитель проходит стандартную процедуру при покупке автомобиля. Необходимо заключить договор купли-продажи, а после застраховать своего железного коня. Без этого условия сотрудник Госавтоинпекции не поставит транспорт на учет ГИБДД, не выдаст новые госномера владельцу авто.

Но страховой полис действует год. Поэтому страхования необходимо покупать ежегодно. Правонарушители, которые пренебрегают полисом, рискуют несколько раз в день получать штраф от ГИБДД.

Директор кредитно-страхового агентства «Авто статус» Антон Кааритс в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что на рынке автострахования помимо ОСАГО существуют и другие продукты.

— Если у потерпевшего нет с собой полиса ОСАГО, на выплату это абсолютно не влияет. Ему придется заплатить штраф в размере 800 рублей, а вред имуществу страховка покроет. Другой вариант, когда у виновника ДТП в принципе нет страховки, то ему выпишут такой же штраф. Но в первую очередь страдает потерпевший. Сейчас почти во всех страховых компаниях есть продукт, который называется по-разному, но смысл один — по этому продукту наличие полиса ОСАГО у виновного в ДТП не обязательно. Выплата все равно производится. Стоимость полиса зависит от пакета услуг и суммы страхового покрытия и она колеблется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Это выход из положения. На этом экономить не стоит. Сам пользуюсь этим продуктом и не жалею потраченных денег. Хотя и мне не приходилось пользоваться продуктов в действии. Ну лучше подстраховаться, — считает Антон Оодетович.

Опытный автостраховшик отметил, что не иметь полис ОСАГО, либо иного договора автострахования это очень плохо. Взыскать деньги в таком случае за ущерб пострадавшему в ДТП будет трудно. Придется обращаться с иском в суд. К тому, же ремонт автомобиля виновника происшествия будет лежать полностью на его плечах.

На 5 тыс. рублей могут оштрафовать водителей без ОСАГО

В июне 2019 года в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за повторную езду без ОСАГО. Нарушителей предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей или лишать прав. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке к документу сказано, что в 2017 году количество штрафов за езду без ОСАГО выросло на 40% по сравнению с 2016-м. Депутаты сослались на данные Российского союза автостраховщиков за 2017 год, согласно которым около 3 млн автомобилистов ездят без обязательного полиса автострахования.

Авторы документа связали рост числа водителей без ОСАГО с «относительно низкой суммой штрафа» — 800 или 400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней. Они назвали этот тип наказания «относительно мягким».

Кроме того, авторы законопректа заявили, что езда без ОСАГО приводит к росту числа ДТП, в которых потерпевший страдает из-за виновника без полиса. По их мнению, увеличение штрафа до 5 тысяч рублей и лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев позволят решить эту проблему.

Где застраховаться

Согласно данных российского союза автостраховщиков с 1 января 2017 года оформить электронный полис ОСАГО можно в 47 страховых компаниях. Наибольшей популярностью пользуются компании АО «АльфаСтрахование»; САО «ВСК» и ООО «Росгосстрах». Как оказалось на деле, не каждый автовладелец может застраховать свой автомобиль в компании, которую он выбрал.

Технология заключения договора об автостраховании схожа с заявкой на кредит. Потенциальный водитель может не подойти той или иной компании в силу возраста автомобиля или даже места прописки.

Цена полиса не зависит от того, где он приобретается – в офисе компании или же на ее сайте. Средняя цена за страховой полис ОСАГО варьируется от 5000 до 8000 рублей.

Можно обойтись без ОСАГО?

Ездить без ОСАГО нельзя, так как закон об обязательном страховании автогражданской ответственности предусматривает обязанность каждого автовладельца оформить страховой полис и предъявлять его по требованию инспектора.

Иметь на руках страховой полис ОСАГО обязан каждый автовладелец, и за его отсутствие грозит штраф.

А если только что купил авто?

Возможность ездить без полиса ОСАГО устанавливается п. 2 ст. 4 Федерального закона № 40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В соответствии с указанной статьей возможно отсутствие страхового полиса только в единственном случае — при приобретении права на автомобиль.

При этом закон не определяет, на каком основании гражданин получает это право. Моментом приобретения транспортного средства можно считать оформление договора купли-продажи автомобиля, получение транспортного средства в порядке наследования, либо получение автомобиля на других правах.

Если страховка закончилась

Владелец транспортного средства обязан получить полис ОСАГО не позднее чем через 10 суток после приобретения права на автомобиль.При этом важно понимать, что 10 суток — это количество календарных дней, в течение которых должен быть приобретен полис, а не рабочих. Отсчет данного срока начинает вестись с 0 часов суток, следующих за днем приобретения права на автомобиль. Этот срок дается автолюбителю для того, чтобы перед постановкой на учет автомобиля в ГИБДД он успел пройти техосмотр авто, получить диагностическую карту и оформить полис об обязательном страховании автогражданской ответственности.

Периодически у автолюбителей возникает и другой вопрос, касающийся полиса ОСАГО: сколько можно ездить с просроченной страховкой? Ответ прост: если срок вашей страховки закончился или подходит к концу, то нужно немедленно получить новый полис, так как ездить без него нельзя. Если вы пренебрежете этим требованием и попадете в ДТП, то оплачивать все убытки будете из своего кармана.

Стоит отметить, что в том случае, если до момента покупки страхового полиса произойдет ДТП, то вся имущественная ответственность, ложиться на плечи виновника ДТП.