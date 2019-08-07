Перевернувшаяся на мосту через Бердь Honda заблокировала проезд в Бердске

Водитель пытался протиснуться между «уазиком» и «Фольксвагеном», но неудачно. Он отделался ушибами. Пожарные поставили перевертыша на колеса.

Авария произошла утром в среду, 7 августа.

Иномарка перевернулась на мосту через Бердь в Бердске утром 7 августа. Как рассказал водитель перевернувшегося автомобиля Honda паблику АвтоБердск, он направлялся из Новосибирска в Бердск. На мосту пытался протиснуться между «уазиком» и «Фольксвагеном», но неудачно.

Для стабилизации пострадавшего автомобиля на место ДТП прибыли пожарные. По счастливой случайности, в аварии никто серьезно не пострадал. Водитель перевернувшей иномарки получил легкие ушибы.

Автомобилисты, проезжающие место аварии, сообщают, что ДТП стало причиной серьезного транспортного затора.

Видео ДПС-контроль Новосибирск

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне на бердских дорогах произошло две серьезные аварии: в одной под грузовик попал 13-летний подросток мальчик, во второй автоледи отлетела в столб.