07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Перевернувшаяся на мосту через Бердь Honda заблокировала проезд в Бердске

12:54 07.08.2019 Фото: стоп-кадр видео АвтоБердск с места ДТП
1 1

Водитель пытался протиснуться между «уазиком» и «Фольксвагеном», но неудачно. Он отделался ушибами. Пожарные поставили перевертыша на колеса.

Перевернувшаяся на мосту через Бердь Honda заблокировала проезд в Бердске
Авария произошла утром в среду, 7 августа.

Иномарка перевернулась на мосту через Бердь в Бердске утром 7 августа. Как рассказал водитель перевернувшегося автомобиля Honda паблику АвтоБердск, он направлялся из Новосибирска в Бердск. На мосту пытался протиснуться между «уазиком» и «Фольксвагеном», но неудачно.

Для стабилизации пострадавшего автомобиля на место ДТП прибыли пожарные. По счастливой случайности, в аварии никто серьезно не пострадал. Водитель перевернувшей иномарки получил легкие ушибы.

Автомобилисты, проезжающие место аварии, сообщают, что ДТП стало причиной серьезного транспортного затора.

Видео ДПС-контроль Новосибирск

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне на бердских дорогах произошло две серьезные аварии: в одной под грузовик попал 13-летний подросток мальчик, во второй автоледи отлетела в столб.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы видели аварию?

аксакал, 07 августа 2019 13:33
Когда уже уберут с дороги это разбитое убожество! Вся трасса от Академа еле ползет из-за этого случая.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый метод лечения рака простаты внедрили в Свердловске
14:31 07-08-2019
Новый метод лечения рака простаты внедрили в Свердловске
До смерти избил 9-месячную девочку знакомый ее матери в Казани
14:30 07-08-2019
До смерти избил 9-месячную девочку знакомый ее матери в Казани
БердскИз-за нищеты ездят без страховки ОСАГО некоторые водители Бердска
14:15 07-08-2019
Из-за нищеты ездят без страховки ОСАГО некоторые водители Бердска
Подал в отставку посол США в России Джон Хантсман
14:00 07-08-2019
Подал в отставку посол США в России Джон Хантсман
Украина заменила российское топливо европейским 1
13:45 07-08-2019
Украина заменила российское топливо европейским
БердскПримерили на себя костюм и работу пожарного дети из загородного лагеря в Бердске
13:30 07-08-2019
Примерили на себя костюм и работу пожарного дети из загородного лагеря в Бердске
Ущерб от взрывов боеприпасов под Ачинском: 1 млрд рублей и 1 погибший 1
13:15 07-08-2019
Ущерб от взрывов боеприпасов под Ачинском: 1 млрд рублей и 1 погибший
Мигрант искусал женщину-полицейского и служебную собаку в Германии
13:00 07-08-2019
Мигрант искусал женщину-полицейского и служебную собаку в Германии
БердскПеревернувшаяся на мосту через Бердь Honda заблокировала проезд в Бердске 1
12:54 07-08-2019
Перевернувшаяся на мосту через Бердь Honda заблокировала проезд в Бердске
БердскСамовольных детских палаточных лагерей не нашли пожарные Бердска
12:45 07-08-2019
Самовольных детских палаточных лагерей не нашли пожарные Бердска