Перевернувшаяся на мосту через Бердь Honda заблокировала проезд в Бердске

Иномарка перевернулась на мосту через Бердь в Бердске утром 7 августа. Как рассказал водитель перевернувшегося автомобиля Honda паблику АвтоБердск, он направлялся из Новосибирска в Бердск. На мосту пытался протиснуться между «уазиком» и «Фольксвагеном», но неудачно.
Для стабилизации пострадавшего автомобиля на место ДТП прибыли пожарные. По счастливой случайности, в аварии никто серьезно не пострадал. Водитель перевернувшей иномарки получил легкие ушибы.
Автомобилисты, проезжающие место аварии, сообщают, что ДТП стало причиной серьезного транспортного затора.
Видео ДПС-контроль Новосибирск
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне на бердских дорогах произошло две серьезные аварии: в одной под грузовик попал 13-летний подросток мальчик, во второй автоледи отлетела в столб.