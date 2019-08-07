Лишить родительских прав участников акции 27 июля требует прокуратура Москвы

Столичная прокуратура сообщила, что проверка выяснила нарушение прав годовалого мальчика, которого родители взяли с собой на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Во многих семьях детей передают третьим лицам, в том числе бабушкам, дедушкам и няням, и если на этом основании одну семью лишат родительских прав, это затронет всех

Перовский суд зарегистрировал требование Перовской межрайонной прокуратуры Москвы о лишении родительских прав «Проказова Д.А.», документ передан судье для изучения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Заявление поступило в суд 5 августа. Судья еще не назначил дату его рассмотрения.

6 августа прокуратура Москвы сообщила, что проверка выяснила нарушение прав годовалого мальчика, которого родители взяли с собой на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 числа. Прокуроры установили, что на акции они подвергли заведомо беспомощного ребенка опасности, передав его третьему лицу. Это причинило ребенку физический и моральный вред. По оценке надзорного ведомства, родители допустили эксплуатацию мальчика вопреки его интересам. Поэтому, на основании ч. 1 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса прокурор попросил суд лишить супругов родительских прав.

5 августа Следственный комитет объявил в розыск фигуранта «дела 27 июля» Сергея Фомина. По версии следствия, в день акции он вышел из оцепления, взяв на руки чужого маленького ребенка для маскировки. Он стал десятым фигурантом дела о массовых беспорядках.

Фомин сообщал в фейсбуке, в аккаунте своей матери, что в ночь на 31 июля у него и у его родителей дома прошли обыски, а затем его возили в Следственный комитет на допрос как свидетеля и отпустили. По его словам, в телесюжетах об акции его обвинили в координации действий протестующих, хотя он только вывел из Брюсова переулка около тысячи человек «от дубинок ОМОНа». «Да, в конце старого Арбата друзья вывели меня из этого шествия, и надели на меня «кенгурятник» со моим годовалым племянником (я смеялся, но согласился) потому что начали за меня беспокоиться», — написал он.

В Совете по правам человека при президенте назвали действия прокуратуры в отношении семьи ребенка опасным прецедентом. Там отметили, что во многих семьях детей передают третьим лицам, в том числе бабушкам, дедушкам и няням, и если на этом основании одну семью лишат родительских прав, это затронет всех.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что семью нельзя лишать прав на ребенка, а с ней нужно «работать», чтобы родители больше не подвергали его риску. «Недопустимо в любой политической ситуации шантажировать детьми. Недопустимо и в этой ситуации шантажировать детьми», — заявил омбудсмен «Интерфаксу».

Источник: Интерфакс