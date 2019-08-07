В СИЗО до поздней осени останется экс-глава клиники Мешалкина в Новосибирске

Академика Караськова и его супругу задержали в начале июня 2019 года в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств при госзакупках. Предполагаемый масштаб хищений — 1,3 млрд руб.

Национальный медицинский исследовательский центр Минздрава России имени академика Мешалкина

Новосибирский суд продлил до 19 ноября срок заключения под стражей бывшего главы Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Мешалкина Александра Караськова. Как сообщила “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Центрального района Ксения Короед, соответствующее ходатайство следователя она посчитала убедительным и поддержала его.

Перед началом судебного заседания господин Караськов завил следователю: «Выдающего кардиохирурга мира в клетке еще никто не держал — только вы. Попадете в историю». Силовики просили провести слушания в закрытом режиме, мотивировав это необходимостью сохранения тайны следствия и личной жизни обвиняемого. Александр Караськов возражал против закрытия процесса.

«Дело в том, что я всегда был публичной личностью. За 40 лет своей трудовой кардиохирургической деятельности мной было выполнено десятки тысяч операций на сердце. Причем, ряд операций высшей степени сложности. И когда следователь находит вещи, которые вдруг стали закрыты, мне, если честно, это непонятно. Мои близкие, которые здесь собрались, вправе видеть и слышать то, что происходит»,— заявил Александр Караськов. Тем не менее, слушания прошли за закрытыми дверями.

Академика Александра Караськова и его супругу и заместителя Ирину Бойцову сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в начале июня 2019 года в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств при госзакупках. Предполагаемый масштаб хищений составляет 1,3 млрд руб. Супругам предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ). Тогда же суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражей. На прошлой неделе суд продлил срок содержания в СИЗО госпоже Бойцовой.

Кроме них обвиняемыми по хищениях проходят заместитель директора клиники по научной работе, кардиохирург Евгений Покушалов, который находится под домашним арестом, и руководители нескольких фирм-поставщиков клиники. Расследование дела продлено до 19 ноября 2019 года.

Источник: Коммерсант