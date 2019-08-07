07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

В СИЗО до поздней осени останется экс-глава клиники Мешалкина в Новосибирске

17:15 07.08.2019 Фото: Википедия
0

Академика Караськова и его супругу задержали в начале июня 2019 года в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств при госзакупках. Предполагаемый масштаб хищений — 1,3 млрд руб.

В СИЗО до поздней осени останется экс глава клиники Мешалкина в Новосибирске
Национальный медицинский исследовательский центр Минздрава России имени академика Мешалкина

Новосибирский суд продлил до 19 ноября срок заключения под стражей бывшего главы Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Мешалкина Александра Караськова. Как сообщила “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Центрального района Ксения Короед, соответствующее ходатайство следователя она посчитала убедительным и поддержала его.

Перед началом судебного заседания господин Караськов завил следователю: «Выдающего кардиохирурга мира в клетке еще никто не держал — только вы. Попадете в историю». Силовики просили провести слушания в закрытом режиме, мотивировав это необходимостью сохранения тайны следствия и личной жизни обвиняемого. Александр Караськов возражал против закрытия процесса.

«Дело в том, что я всегда был публичной личностью. За 40 лет своей трудовой кардиохирургической деятельности мной было выполнено десятки тысяч операций на сердце. Причем, ряд операций высшей степени сложности. И когда следователь находит вещи, которые вдруг стали закрыты, мне, если честно, это непонятно. Мои близкие, которые здесь собрались, вправе видеть и слышать то, что происходит»,— заявил Александр Караськов. Тем не менее, слушания прошли за закрытыми дверями.

Академика Александра Караськова и его супругу и заместителя Ирину Бойцову сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в начале июня 2019 года в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств при госзакупках. Предполагаемый масштаб хищений составляет 1,3 млрд руб. Супругам предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ). Тогда же суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражей. На прошлой неделе суд продлил срок содержания в СИЗО госпоже Бойцовой.

Кроме них обвиняемыми по хищениях проходят заместитель директора клиники по научной работе, кардиохирург Евгений Покушалов, который находится под домашним арестом, и руководители нескольких фирм-поставщиков клиники. Расследование дела продлено до 19 ноября 2019 года.

Источник: Коммерсант

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Директора признают виновным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мошенники сняли с карты рекордные 3,5 млн рублей у жителя Москвы 4
19:00 07-08-2019
Мошенники сняли с карты рекордные 3,5 млн рублей у жителя Москвы
Загрызла насмерть 4-летнего мальчика привязанная во дворе собака в Новосибирской области 1
18:58 07-08-2019
Загрызла насмерть 4-летнего мальчика привязанная во дворе собака в Новосибирской области
БердскПроект «Ах, эта свадьба!» вышел в газете «Курьр. Среда. Бердск» 7 августа
18:30 07-08-2019
Проект «Ах, эта свадьба!» вышел в газете «Курьр. Среда. Бердск» 7 августа
В наезде цементовоза на подростка в Бердске просматривается вина водителя
18:30 07-08-2019
В наезде цементовоза на подростка в Бердске просматривается вина водителя
БердскЧерез полдня проживания в новой квартире фронтовичка со слезами попросилась в свой аварийный домик в Бердске 2
18:15 07-08-2019
Через полдня проживания в новой квартире фронтовичка со слезами попросилась в свой аварийный домик в Бердске
Умирать людям с ожирением ради экономии бюджета посоветовал телеведущий в Британии
18:00 07-08-2019
Умирать людям с ожирением ради экономии бюджета посоветовал телеведущий в Британии
В нищете живет каждый четвертый ребенок в России
17:45 07-08-2019
В нищете живет каждый четвертый ребенок в России
Четыре причины посетить Париж и влюбиться в него
17:43 07-08-2019
Четыре причины посетить Париж и влюбиться в него
БердскСобрали 46,9 тыс. рублей из 90 тыс. на подъемник парализованному инвалиду-колясочнику из Бердска 1
17:39 07-08-2019
Собрали 46,9 тыс. рублей из 90 тыс. на подъемник парализованному инвалиду-колясочнику из Бердска
БердскНа санитарную вырубку леса 1,2 млн рублей за 2 месяца потратит бюджет Бердска
17:38 07-08-2019
На санитарную вырубку леса 1,2 млн рублей за 2 месяца потратит бюджет Бердска