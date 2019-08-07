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Самовольных детских палаточных лагерей не нашли пожарные Бердска

12:45 07.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Инспекторы ОНД провели рейды на территории города по поручению мэра Евгения Шестернина. Неорганизованных мест отдыха детей не зафиксировали.

Самовольных детских палаточных лагерей не нашли пожарные Бердска
Помимо тушения пожаров пожарные проводят профилактическую работу с населением

На прошлой неделе был зарегистрирован один пожар в Бердске. Произошел он 31 июля.

В результате неисправности дымохода огнем уничтожена баня и крыша дачного дома на площади 72 кв. метра по ул. Фестивальной, — сообщил на совещании чиновников 5 августа начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева

Пожарные инспекторы по поручению мэра Бердска Евгения Шестернина провели рейд на территории Бердска с целью выявить самовольные детские палаточные лагеря. Таких лагерей не было выявлено, отметил Степоненков.

На прошлой неделе пожарные провели рейд в частном секторе и садовых обществах. Они осматривали участки на предмет скоса травы.

— Выявлен ряд участков, где не производится покос травы, которая при высыхании создаст угрозу перехода огня на здания и сооружения. В отношении двух бердчан возбуждено административное производство, по остальным участкам проводят дальнейшую работу по установлению личности. Будем с ними дальше работать, — пояснил Николай Анатольевич.

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