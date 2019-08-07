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«Я и мой питомец»: опубликована первая часть снимков фотомарафона о животных

11:53 07.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В газете «Курьер. Среда. Бердск» от 7 августа, возможно, вы найдете фото вашего домашнего любимца. До 20 августа редакция продолжает принимать снимки.

Я и мой питомец: опубликована первая часть снимков фотомарафона о животных
«Курьер. Среда. Бердск» №29 от 7 августа

Проект «Я и мой питомец» подходит к концу. Как обещал «Курьер. Среда. Бердск», в августе мы публикуем фото домашних любимцев, присланные нашими читателями.

В газете «Курьер. Среда Бердск» №29, которая вышла в свет сегодня, 7 августа, вы найдете первую часть фотографий. Возможно, там окажется и ваш любимый питомец. Но фотомарафон продолжается. Ждем снимков до 20 августа. Так что — продолжение следует.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в августе в одном из номеров газеты опубликуем проект «Я и мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я и мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер. Среда. Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

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От редакции

У вас домашние животные?

Аноним, 07 августа 2019 12:01
НВР:
Да

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