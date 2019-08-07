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В число региональных застройщиков-передовиков вошел БСТ из Бердска

11:15 07.08.2019 Фото: Pixabay
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По итогам рассмотрения конкурсных заявок, по результатам деятельности за 2018 год, с учетом ранжирования по номинациям в конкурсе победили семь предприятий строительной отрасли.

В число региональных застройщиков передовиков вошел БСТ из Бердска
Детский сад и школу в микрорайоне Южном строит Бердский строительный трест

В министерстве строительства Новосибирской области в преддверии профессионального праздника подведены итоги конкурса среди предприятий (организаций) строительного комплекса региона за 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировали в минстрое региона, конкурс направлен на стимулирование строительной отрасли, выявление наиболее эффективно работающих предприятий (организаций) строительного комплекса, пропаганды и распространения передового опыта в сфере строительства, проектирования и промышленности строительных материалов.

Конкурс проводился в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 622-п «О конкурсе среди предприятий (организаций) строительного комплекса Новосибирской области». В конкурсе приняли участие предприятия и организации всех форм собственности и организационно-правовых форм, работающие в области капитального строительства, производства строительных материалов и проектирования.

По итогам рассмотрения конкурсных заявок, по результатам деятельности за 2018 год, с учетом ранжирования по номинациям в конкурсе победили семь предприятий строительной отрасли, в числе которых АО «Бердский строительный трест», ООО КЗ «ЛИКОЛОР», Горновский завод спецжелезобетона – филиал АО «БэтЭлТранс», ООО «МИАСТ», ООО «СДС-Строй», ОАО «ВентКомплекс», ООО Корпорация «Сибинжиниринг».

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