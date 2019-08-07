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Самые богатые в мире люди потеряли за день $117 млрд

11:00 07.08.2019 Фото: Flickr
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Из-за обвала котировок на рынках США обеднели Джефф Безос, Бернар Арно и Марк Цукерберг, среди прочих. Аналитики называли Китай причиной пессимизма инвесторов.

Самые богатые в мире люди потеряли за день $117 млрд
Джефф Безос (справа) самый богатый человек мира.

500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg. Причина — падение котировок на рынках США.

Кроме того, агентство пишет о 21 человеке, чье индивидуальное состояние сократилось на $1 млрд или более. Больше всех потерял основатель Amazon Джефф Безос — минус $3,4 млрд. В пятерке также президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (минус $3,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус $2,8 млрд), основной владелец индийской Reliance Industries Мукеш Амбани (минус $2,4 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс (минус $2 млрд).

Несмотря на это, Безос остается, по версии Bloomberg, богатейшим человеком на планете с состоянием в $110 млрд.

Даже с учетом этих потерь совокупное состояние 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg выросло с 1 января на 11%, до $5,4 трлн, отмечает агентство.

Данные Forbes немного отличаются: издание насчитало только 18 миллиардеров, потерявших по итогам дня $1 млрд или более. По версии журнала, наибольшие потери понес Арно, состояние которого сократилось на $4 млрд. Безос в материале не упоминается.

В понедельник торговые площадки США пережили самое крупное падение котировок с начала года. Аналитики связали это с непрекращающейся торговой войной между Китаем и США и с падением курса китайского юаня до минимальных за десятилетие значений. Спад затронул и нефтяные рынки: баррель Brent некоторое время торговался на отметке ниже $60. Днем во вторник октябрьские фьючерсы торгуются чуть выше этой отметки.

Источник: РБК

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От редакции

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Аноним, 07 августа 2019 11:07
Отрадно, если при этом Россия, хранящая свои запасы в иностранных ценных бумагах, ничего не потеряла. Ну а если потеряла, то нам об этом не скажут, чтобы не гадить имиджу нашего правительства, который и так ниже плинтуса.
Нам остается только ждать повышения курса доллара, потому что Путин всегда приходит на выручку пострадавшим олигархам - уже даже не важно каким и из какой страны - лишь бы своему народу жилось впроголодь.
Гость, 07 августа 2019 12:57
Российская Федерация (для тебя лично - Путин) избавляется от ценных бумаг сша. Наращивает золотой запас. Так что - не ёрзай! Всё будет норм!

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