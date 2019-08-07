Самые богатые в мире люди потеряли за день $117 млрд

Джефф Безос (справа) самый богатый человек мира.

500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg. Причина — падение котировок на рынках США.

Кроме того, агентство пишет о 21 человеке, чье индивидуальное состояние сократилось на $1 млрд или более. Больше всех потерял основатель Amazon Джефф Безос — минус $3,4 млрд. В пятерке также президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (минус $3,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус $2,8 млрд), основной владелец индийской Reliance Industries Мукеш Амбани (минус $2,4 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс (минус $2 млрд).

Несмотря на это, Безос остается, по версии Bloomberg, богатейшим человеком на планете с состоянием в $110 млрд.

Даже с учетом этих потерь совокупное состояние 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg выросло с 1 января на 11%, до $5,4 трлн, отмечает агентство.

Данные Forbes немного отличаются: издание насчитало только 18 миллиардеров, потерявших по итогам дня $1 млрд или более. По версии журнала, наибольшие потери понес Арно, состояние которого сократилось на $4 млрд. Безос в материале не упоминается.

В понедельник торговые площадки США пережили самое крупное падение котировок с начала года. Аналитики связали это с непрекращающейся торговой войной между Китаем и США и с падением курса китайского юаня до минимальных за десятилетие значений. Спад затронул и нефтяные рынки: баррель Brent некоторое время торговался на отметке ниже $60. Днем во вторник октябрьские фьючерсы торгуются чуть выше этой отметки.

Источник: РБК