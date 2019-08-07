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Украина заменила российское топливо европейским

13:45 07.08.2019 Фото: pixabay
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Увеличит поставки нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Но Киев не планирует полностью запрещать импорт нефтепродуктов из РФ.

Украина заменила российское топливо европейским
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза

Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.

Герус отметил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в августе и сентябре увеличит поставки на Украину на 25 процентов, а ремонт, запланированный на сентябрь, перенесет на октябрь.

«Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц», — сказал представитель президента.

Он добавил, что также увеличатся поставки топлива из Литвы и других стран Евросоюза. Вместе с тем, по его словам, украинские нефтеперерабатывающие заводы показывают определенный, хотя и незначительный рост производства.

«Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь из Белоруссии, с моря, со стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза», — сказал он.

Следующие три месяца, по словам Геруса, будут «абсолютно стабильные и спокойные».

«В октябре сезонный спрос снижается, и потребление дизеля будет дальше сокращаться, в октябре-ноябре уже будут более низкие показатели того, что нам потребуется», — пояснил он.

Герус отметил, что Украина не планирует полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России, так как это может вызвать рост розничных цен. Вместе с тем он не исключил, что Москва может прибегнуть к таким мерам.

«Мы понимаем, что Россия такое решение может принять, и она иногда дает разрешения, иногда не дает разрешения, иногда дает разрешения не на весь объем, потом увеличивает эти разрешения», — заявил представитель Зеленского.

По его словам, Россия ведет себя непрогнозируемо и нестабильно. Он заявил, что Украина хочет с помощью разумных действий уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинского рынка.

С 1 августа правительство Украины ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Крупнейшие импортеры уже заявили, что прекратят из-за этого поставки из России.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Россия ведет себя непредсказуемо?

Аноним, 07 августа 2019 13:57
Украина не планирует полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России?
А как же санкции с обеих сторон?

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