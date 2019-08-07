Ущерб от взрывов боеприпасов под Ачинском: 1 млрд рублей и 1 погибший

Пожар в арсенале уничтожил около 40 тыс. 125-мм и 152-мм снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним в Красноярском крае. По факту подрыва возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет РФ

5 августа 2019 года военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому гарнизону по результатам доследственной проверки в связи с пожаром на технической территории войсковой части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. Один человек погиб, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Данные о пострадавших уточняются, сообщили в главке СКР.

Проведение осмотра места происшествия планируется после завершения работ по разминированию.

Ущерб от взрыва боеприпасов в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения в Ачинском районе Красноярского края может достичь 1 млрд рублей. Такое мнение выразили военные эксперты, пишут СМИ.

Пожар, возникший 5 августа в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения объединенного стратегического командования «Центральный военный округ», уничтожил около 40 тыс. 125-мм и 152-мм снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним.

Информация по стоимости боеприпасов пока закрыта, но несколько лет назад один танковый снаряд оценивался примерно в 10 тыс. рублей, а артиллерийский — гораздо дороже, пояснил военный эксперт Алексей Хлопотов.

По его словам, стоимость новой партии взамен уничтоженных снарядов составит порядка 1 млрд рублей.

Точная сумма ущерба, вероятно, будет объявлена в конце недели после расчистки складов, которую завершат в течение трех суток, сообщил источник в межведомственном центре по ликвидации.

После столь масштабного ЧП, вероятно, будут приняты меры по совершенствованию системы хранения боеприпасов.