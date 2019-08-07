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Примерили на себя костюм и работу пожарного дети из загородного лагеря в Бердске

13:30 07.08.2019 Фото: МЧС
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Обучающие мастер-классы и увлекательные конкурсы для детей подготовили и провели сотрудники бердского отдела надзорной деятельности.

Примерили на себя костюм и работу пожарного дети из загородного лагеря в Бердске
На протяжении двух дней ребята занимались с сотрудниками МЧС, демонстрировали творческие и интеллектуальные возможности.

В Бердске на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» проходили состязания регионального полевого лагеря «Юный пожарный». Около ста школьников Новосибирской области прошли курс практических занятий по основам безопасности жизнедеятельности, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Обучающие мастер-классы и увлекательные конкурсы для детей подготовили и провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бердску. Основные цели мероприятия — профилактика гибели и травматизма при пожарах, формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, стремления к здоровому образу жизни.

На протяжении двух дней ребята занимались с сотрудниками МЧС, демонстрировали творческие и интеллектуальные возможности. Участники смены принимали участие в тестировании по вопросам пожарной безопасности, конкурсах рисунков и стенгазет, а также решали кроссворды на темы курса ОБЖ. Кроме этого, юные пожарные показали свою физическую подготовку и практические навыки огнеборцев. Невзирая на жаркую погоду, надев боевую одежду пожарного, принимали участие в комбинированной пожарно-спасательной эстафете и самостоятельно тушили горящий в противне огонь с помощью огнетушителя.

Каждый из участников получил от спасателей сладкие призы, а победителям конкурсов достались памятные подарки. Надеемся, что приобретенные знания и навыки пригодятся ребятам в жизни, а возможно помогут определиться с будущей профессией.

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