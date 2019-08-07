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Ядерной войны боится большинство россиян

11:30 07.08.2019 Фото: pixabay
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Говоря о потенциальном ядерном конфликте, 79% наших соотечественников уверены, что при его возникновении почти ни у кого не будет возможности выжить, несмотря на наличие бомбоубежищ.

Ядерной войны боится большинство россиян
Ядерная война: реальная угроза или миф?

Сегодня большинство россиян не слишком боятся ядерной войны. В случае, если она все-таки разразится, основным источником такой угрозы видятся США.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, приуроченного ко Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия.

О реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнит большинство наших сограждан (72%). При этом 21% опрошенных не смогли вспомнить таких случаев — чаще всего респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (24%) и от 25 до 34 лет (27%).

Вместе с тем 52% опрошенных в разной степени опасаются наступления ядерной войны, преимущественно женщины (68%) и люди в возрасте старше 60 лет (68%). Почти столько же (46%) не испытывают беспокойства по этому поводу. Чаще всего это мужчины (64%), а также те, кому от 18 до 24 лет (59%), от 25 до 34 лет (58%) и от 35 до 44 лет (52%).

Говоря о потенциальном ядерном конфликте, 79% наших соотечественников уверены, что при его возникновении почти ни у кого не будет возможности выжить, несмотря на наличие бомбоубежищ и всевозможных запасов (воды, продовольствия и т.п.). Напротив, 16% опрошенных считают, что в бомбоубежищах люди, скорее всего, смогут спастись.

При этом о наличии и местоположении ближайшего к дому бомбоубежища знают только 15% россиян, преимущественно мужчины (19%) и люди в возрасте от 35 до 44 лет (18%) и от 45 до 59 лет (18%). Еще 13% уверены, что оно есть, но о точном расположении не знают. В целом же 71% наших сограждан ничего не знают ни о существовании таких бомбоубежищ, ни об их локализации. Чаще всего это женщины (73%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (74%) и люди старшего возраста 60+ (77%).

Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, для нашей страны представляют США (60%). Еще 13% россиян называют Китай, а 11% полагают, что ни одна из стран или организаций не представляет подобной опасности.

Источник: ВЦИОМ

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От редакции

Возможность выжить будет?

Аноним, 07 августа 2019 11:41
Почему россияне боятся ядерной войны, непонятно.
Можно было бы допустить, что ядерной войны боится Путин со своими приближенными государственными и бизнес - олигархами, потому что не успеют долететь-доплыть-доехать-добежать до своего укрепленного бункера.
А остальным-то чего переживать?!))
Зима, 07 августа 2019 13:04
На Марсе перекантуются)))
Зима, 07 августа 2019 13:03
Про Йеллоустоун все забыли. А он есть!
И да, до нас долетит. До всех долетит...

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