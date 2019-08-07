07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости

Генпрокуратура: ради сокрытия незаконных вырубок намеренно поджигали леса в Сибири

12:30 07.08.2019 Фото: Федеральная Авиалесоохрана
2 0

Накануне прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды сообщил, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам.

Генпрокуратура: ради сокрытия незаконных вырубок намеренно поджигали леса в Сибири
Выявлены факты намеренного поджога лесов.

Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», — уточнил он.

Накануне прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил РИА Новости, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам.

Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. По словам Федосова, из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.

По его мнению, еще одной проблемой стала волокита. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.

Лесные пожары в Сибири

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, площадь возгораний составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении огня участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.

Всего с 1 августа военная авиация сбросила на горящие леса более 8,1 миллиона тонн воды.

По информации МЧС, основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ожидаемо?

Аноним, 07 августа 2019 12:56
тут надо понимать следующее :
Основу тайги представляют, как ни странно, болота, образующиеся над слоем вечной мерзлоты. Они создают тот микроклимат, в котором тайга чувствует себя вполне комфортно. Болота, кстати, и являются теми самыми "лёгкими планеты", которыми ошибочно называют деревья тайги. Именно в болотах "хоронится" углерод, который выводится из атмосферного баланса и не связывается свободным кислородом. Нет болот - углерод будет попадать в атмосферу, снижая концентрацию кислорода в виде того самого СО2, который парниковый газ.
Беспощадная вырубка леса квадратно-гнездовым способом приводит к тому, что болота начинают быстро осушаться. Их слой и глубина не так уж и велики - внизу их подпирает вечная мерзлота, а потому, попав на открытый воздух, они быстро испаряются. Соответственно, меняется вообще весь водный баланс немалой территории, заведомо большей, чем площадь вырубок. А если вырубки занимают сотни тысяч и миллионы гектар, то площадь деградации болот вокруг зон добычи леса кратно, а то и на порядки их превосходит. Проще говоря - вырубили миллион гектар леса - убили три-пять миллион гектар болот. Или существенно их осушили.
На практике это означает последовательную деградацию всей экосистемы - она попросту вымирает, вначале нижние этажи тайги, живущие непосредственно на болотах, затем - верхние. Появляются огромные массивы сухостоя. А что именно их зажжет - спичка пьяного охотника или природная линза случайной капли воды на ветке - вопрос несущественный. Пожар становится неизбежным, а его масштаб определяется массой искусственно созданного сухостоя.
Поскольку нашу тайгу зверским образом вырубают китайцы и русские "бизнесмены", то им на какие там экосистемы ,естественно, наплевать..Рука рынка ничем неотличима от руки грабителя...
венгерка, 07 августа 2019 14:03
и где отставки? или как всегда... понять-простить!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Артемий Лебедев покинул Россию
14:33 07-08-2019
Артемий Лебедев покинул Россию
Новый метод лечения рака простаты внедрили в Свердловске
14:31 07-08-2019
Новый метод лечения рака простаты внедрили в Свердловске
До смерти избил 9-месячную девочку знакомый ее матери в Казани
14:30 07-08-2019
До смерти избил 9-месячную девочку знакомый ее матери в Казани
БердскИз-за нищеты ездят без страховки ОСАГО некоторые водители Бердска
14:15 07-08-2019
Из-за нищеты ездят без страховки ОСАГО некоторые водители Бердска
Подал в отставку посол США в России Джон Хантсман
14:00 07-08-2019
Подал в отставку посол США в России Джон Хантсман
Украина заменила российское топливо европейским 1
13:45 07-08-2019
Украина заменила российское топливо европейским
БердскПримерили на себя костюм и работу пожарного дети из загородного лагеря в Бердске
13:30 07-08-2019
Примерили на себя костюм и работу пожарного дети из загородного лагеря в Бердске
Ущерб от взрывов боеприпасов под Ачинском: 1 млрд рублей и 1 погибший 1
13:15 07-08-2019
Ущерб от взрывов боеприпасов под Ачинском: 1 млрд рублей и 1 погибший
Мигрант искусал женщину-полицейского и служебную собаку в Германии
13:00 07-08-2019
Мигрант искусал женщину-полицейского и служебную собаку в Германии
БердскПеревернувшаяся на мосту через Бердь Honda заблокировала проезд в Бердске 1
12:54 07-08-2019
Перевернувшаяся на мосту через Бердь Honda заблокировала проезд в Бердске