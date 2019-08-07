Генпрокуратура: ради сокрытия незаконных вырубок намеренно поджигали леса в Сибири

Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», — уточнил он.
Накануне прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил РИА Новости, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам.
Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. По словам Федосова, из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.
По его мнению, еще одной проблемой стала волокита. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.
Лесные пожары в Сибири
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, площадь возгораний составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.
В тушении огня участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.
Всего с 1 августа военная авиация сбросила на горящие леса более 8,1 миллиона тонн воды.
По информации МЧС, основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы.
Источник: РИА Новости
Основу тайги представляют, как ни странно, болота, образующиеся над слоем вечной мерзлоты. Они создают тот микроклимат, в котором тайга чувствует себя вполне комфортно. Болота, кстати, и являются теми самыми "лёгкими планеты", которыми ошибочно называют деревья тайги. Именно в болотах "хоронится" углерод, который выводится из атмосферного баланса и не связывается свободным кислородом. Нет болот - углерод будет попадать в атмосферу, снижая концентрацию кислорода в виде того самого СО2, который парниковый газ.
Беспощадная вырубка леса квадратно-гнездовым способом приводит к тому, что болота начинают быстро осушаться. Их слой и глубина не так уж и велики - внизу их подпирает вечная мерзлота, а потому, попав на открытый воздух, они быстро испаряются. Соответственно, меняется вообще весь водный баланс немалой территории, заведомо большей, чем площадь вырубок. А если вырубки занимают сотни тысяч и миллионы гектар, то площадь деградации болот вокруг зон добычи леса кратно, а то и на порядки их превосходит. Проще говоря - вырубили миллион гектар леса - убили три-пять миллион гектар болот. Или существенно их осушили.
На практике это означает последовательную деградацию всей экосистемы - она попросту вымирает, вначале нижние этажи тайги, живущие непосредственно на болотах, затем - верхние. Появляются огромные массивы сухостоя. А что именно их зажжет - спичка пьяного охотника или природная линза случайной капли воды на ветке - вопрос несущественный. Пожар становится неизбежным, а его масштаб определяется массой искусственно созданного сухостоя.
Поскольку нашу тайгу зверским образом вырубают китайцы и русские "бизнесмены", то им на какие там экосистемы ,естественно, наплевать..Рука рынка ничем неотличима от руки грабителя...