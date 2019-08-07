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Не хватает мест для приговоренных к принудительным работам

12:15 07.08.2019 Фото: Википедия
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Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены уже на 89,6%, большинство из них уже заполнены до отказа.

Не хватает мест для приговоренных к принудительным работам
СИЗО

В исправительных центрах для принудительных работ в скором времени закончатся места, сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан.

«Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены уже на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет», – цитирует его ТАСС.

По словам Балана, сегодня в 61 субъекте России создано 14 исправительных центров и 54 участка с общим лимитом наполнения 4509 мест.

Также он отметил, что до конца августа планируется дополнительно открыть еще 9 участков исправительных центров в 8 субъектах на 589 мест. При этом, по мнению директора ФСИН, «этого крайне недостаточно».

С начала 2019 года в России принудительные работы стали применять как смягчение наказания для отбывающих лишение свободы. Хотя изначально это было альтернативой лишению свободы за нетяжкие преступления.

По словам Балана, более 6,7 тыс. подали ходатайства о переводе на принудительные работы.

«С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тыс. мест, в следующем году — еще около 6 тысяч», – отметил он.

Наиболее переполненными являются исправительные центры в регионах вблизи столицы. Из Москвы осужденных отправляют в Тверскую и соседние области.

Ранее ФСИН предложила предоставить начальникам СИЗО право отказывать в приеме новых арестантов, если их изолятор уже переполнен.

Источник: Взгляд

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От редакции

Грядут амнистии?

Аноним, 07 августа 2019 13:38
Это митинги только начались, а уже мест в кутузках не хватает...
Может быть правительству стоит задуматься об отставке несостоявшегося дуэлянта - главы Росгвардии,
прежде чем строить дополнительные тюрьмы,
тратя на это бюджетные деньги налогоплательщиков - в будущем потенциальных арестантов.

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