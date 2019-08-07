Мошенники сняли с карты рекордные 3,5 млн рублей у жителя Москвы

Мужчина недоумевает, почему банк не заблокировал максимально подозрительные переводы сумм с его карты в разные регионы РФ.

Хранить деньги на карте не безопасно

Мошенники обманули по телефону владельца банковской карты на рекордную сумму. Добычей преступников стали 3,5 миллиона рублей. Журналисты РЕН ТВ побеседовали с жертвой аферистов и его женой, которые на условиях анонимности рассказали, что произошло.

39-летнему москвичу позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Преступники воспользовались стандартной схемой и заявили потерпевшему, что кто-то снял деньги с его счета и надо срочно заблокировать карту и перевести оставшиеся деньги на некий «резервный» счет.

«Я ехал за рулем с женой. Мне позвонили с номера банка. У меня номер клиентской службы банка записан на телефоне. У меня не возникло подозрений. Я взял трубку. Человек представился сотрудником банка. Спросил, совершал ли я какие-нибудь операции по счету. Я сказал, что нет. Он спросил: «Вы сейчас в Самаре находитесь?» Я говорю: «Нет, я в Москве нахожусь». Он: «У вас в Самаре сейчас было несанкционированное снятие денежных средств, перевод. Операция на 50 тысяч рублей, она была заблокирована. У вас еще средства там есть? Вам надо эти средства перевести на другой счет», — рассказал мужчина.

Аферист убедил потерпевшего назвать ему кодовое слово от банковской карты.

«Заблокировать якобы карту надо. А те деньги вернуть. 50 тысяч заблокировали, а чтобы они дальше не прошли, муж должен совершить определенные действия с входом в личный кабинет», — объяснила супруга обманутого москвича.

«Важно, что они обратились по имени и отчеству, знали последние цифры карты. Звонили с номера банка. Именно с их номера», — добавила женщина.

В какой-то момент мужчина усомнился, что разговаривает с настоящим сотрудником банка, однако преступник убедил его, что повода для переживаний нет.

«Мы долго с ним общались. Я говорю: «Если бы вы звонили с другого телефона, то я подумал бы, что вы мошенник». А он акцентировал мое внимание: «Вы можете проверить этот номер телефона, он указан у вас на карте», — вспоминает обманутый мужчина.

По его словам, у злоумышленника была профессиональная речь: складывалось впечатление, что он действительно работал в банковской сфере.

«Важно, что были звуки. Будто бы это настоящий колл-центр. Мы на громкой связи разговаривали. Слышно было все. Какие-то звонки были, женщина разговаривала», — рассказала собеседница журналистов.

«Но только, когда я позвонил в реальный (колл-центр), там никаких звуков не было», — засмеялся ее муж.

Аферист сказал, что для блокировки карты ему пришлют пароли, который нужно назвать автоинформатору:

«Якобы после звукового сигнала я общаюсь с автоматическим… У меня на этот счет ничего не сработало. Два дня назад я ходил в банк, мне сказали, что такая возможность есть. Я подумал, что это уже везде внедрили. Голосовой оператор, который выполняет голосовые команды. Он на этом сыграл. Я эти четыре кода произнес. Далее он сказал, что должен прийти еще один код. Для разблокировки суммы. Этот код мы ждали часа полтора. Как я понимаю, в это время у меня деньги списывались».

Мужчина недоумевает, почему банк не заблокировал максимально подозрительные переводы сумм с его карты в разные регионы РФ:

«За час списалось в разные регионы по 100 тысяч рублей. В банке сами сказали, что операции были максимально подозрительными. Если у них есть служба безопасности, то она должна была обратить на это внимание. Я так понимаю, что она была в сговоре с этими мошенниками, другого варианта нет».

В настоящий момент по факту преступления проводится проверка. Устанавливаются личности подозреваемых.

Источник: РЕН ТВ