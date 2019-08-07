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Мигрант искусал женщину-полицейского и служебную собаку в Германии

13:00 07.08.2019 Фото: Википедия
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Мужчина с ножом вел себя агрессивно на фестивале. при задержании он напал на полицейских. Инцидент произошел 2 августа в немецком Ротвайле.

Мигрант искусал женщину полицейского и служебную собаку в Германии
Во время задержания 28-летний мужчина укусил правоохранителя и служебную собаку

В немецком Ротвайле полиция задержала мигранта с ножом, который агрессивно вел себя с прохожими. При этом во время задержания 28-летний мужчина укусил правоохранителя и служебную собаку, пишет Germania.one.

Инцидент произошел 2 августа на фестивале. Отмечается, что мужчина укусил женщину-полицейского и попытался сбежать. Однако за ним бросилась служебная собака, которую мигрант также несколько раз укусил. При этом он нанес травмы еще двум сотрудникам полиции. Однако общими усилиями агрессивного мужчину удалось задержать.

Ему предъявлены обвинения в в нападении и сопротивлении при задержании.

Источник: Известия

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Как можно покусать служебную собаку? :)

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