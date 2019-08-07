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19 августа — День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!

21:05 07.08.2019 Фото: Читателей Курьер.Среда.Бердск
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В прошлом году редакция проводила фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках», оказалось, что любителей тельняшек среди наших читателей действительно много. И мы вновь запускаем «полосатый» марафон. Ждем фото до 10 августа!

Сюжет: Фотомарафоны
Срочно ждем фото в фотомарафон "Я и мой питомец"19 августа - День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!Ещё 42 новостей
19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!

Панченко Мария с дочкой Софьей

В прошлом году редакция проводила фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках», оказалось, что любителей тельняшек среди наших читателей действительно много. И мы вновь запускаем «полосатый» марафон.

Акция снимков горожан в тельняшках мы посвящаем Дню рождения русской тельняшки 19 августа.

Вновь приглашаем читателей, которые обожают носить тельняшки, а может быть, даже служили на флоте или работают моряками дальнего плавания, участвовать в очередном фотомарафоне «Нас много и мы в тельняшках». Да, мы знаем, что правильно звучит выражение «Нас мало и мы в тельняшках»! Но уверены, что не только мы, курьеровцы, любим носить тельняшки, но сотни бердчан тоже. Поэтому мы чуть подкорректировали известную фразу.

Присылайте снимки – свои, мужа, сына, дочери, мамы, жены, деда, друга, в общем, всех, кто готов вместе с нами носить тельняшку, на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мы в тельняшке». Принимаем и групповые портреты. Подпишите имена и фамилии.

Мы будем публиковать снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» по мере поступления, а 14 августа опубликуем их все вместе едином проекте «Нас много и мы тельняшках», прям в канун Дня рождения русской тельняшки. Так же мы разместим альбом «Нас много и мы в тельняшках» в группе «ВКонтакте».

Прошлогодний альбом в группе ВКонтакте.

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 10 августа 2019 года.

19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!

Панченко Мария с дочкой Софьей

19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!

Фото прислала Настя Королёва

19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!

Фото прислала Настя Королёва

19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!

Фото прислала Настя Королёва

19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!

Фото прислала Настя Королёва

19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
В тельняшке Париж
19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
Дед с внуками!
Косачёвы Сергей, Матвей, Сергей!
19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
г. Бердск, школа 8,окончание 2 класса (2″А», кл.руководитель Гробок Тамара Ивановна) Путешествие команды» Полосатый рейс»
19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
«Нас много и мы в тельняшках» Калмыков Тимофей Евгеньевич.
19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
Здравствуйте. Хотим поучаствовать в фотомарофоне «Мы в тельняшках»Дарья 14 лет
19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
Здравствуйте. Хотим поучаствовать в фотомарофоне «Мы в тельняшках»Мои дочери Денисовы Мария, 23 года, Дарья 14 лет и Павлы 1 год
19 августа День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
Марина
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