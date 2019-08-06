Почему свернули ремонт дорог в Новом поселке около домов 2, 2б, 2а по ул.Большевистской?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Алена Пучкова:

Добрый день, мы живём в Новом поселке, сейчас там идёт ремонт дороги, но уже сейчас видно, что опять дорогу сделали до магазина на остановке БАМ, а дальше опять развалины, там на БАМе дорог вообще нет, они разбиты и не ремонтировались, как дожди — так там лужи по колено, ездить детям не возможно, ни на велосипеде, ни тем более на роликах, самокатах, неужели не могут там сделать съезд и дороги у домов, Большевистская 2, 2б, 2а , ведь там ремонта уже много лет не было, а тут они прям у этого съезда закончили и свернули деятельность.

С уважением, житель Нового поселка