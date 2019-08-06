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Общество / Стиль жизни

Количество праворульных автомобилей сократилось на 1 % в России

21:36 06.08.2019 Фото: pxhere.com
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В 1 полугодии 2019 года объем рынка легковых автомобилей с правым расположением руля в РФ составил 288,4 тыс. единиц.

Количество праворульных автомобилей сократилось на 1 % в России
Российский рынок автомобилей с правым рулем сократился на 1%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года объем рынка легковых автомобилей с правым расположением руля в РФ составил 288,4 тыс. единиц. Это на 1% меньше, чем в январе – июне прошлого года (291,2 тыс. шт.). Отметим, что практически весь объем праворульных машин – с пробегом, а новыми ввозятся единицы. 13% от этого количества, или 37,6 тыс. автомобилей, встало на учет на первых владельцев.

Иными словами, это экземпляры, ввезенные в Россию из Японии. Причем в 1 полугодии данный показатель вырос на 35%. Во многом это связано с тем, что ужесточение норм импорта машин с правым рулем должно было вступить в силу с 1 июля 2019 года, и до указанной даты в РФ старались ввезти больше таких автомобилей.

Но теперь оно перенесено на один год, в результате чего жители Дальневосточного ФО смогут ввозить праворульные машин еще по старым правилам. Таким образом, значительная доля рынка «правого руля» (87% или 250,8 тыс. шт.) – это смена владельца, т.е. «вторичка». Ее объем за отчетный период уменьшился на 1%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что свыше 85% всех автомобилей с правым рулем в нашей стране продается в регионах Дальнего Востока и Сибири. Так, по итогам 6 месяцев нынешнего года жители ДФО приобрели 137,4 тыс. таких машин – на 0,4% меньше, чем год назад. А сибиряки за это же время купили 112 тыс. «праворулек» (-0,9%).
Источник:  © Автостат

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