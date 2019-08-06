Последние тенденции в мире обоев

Обои 3Д в моде

Многим из нас в течение своей жизни приходится сталкиваться с ремонтом, один из самых тяжелых вопросов который возникает при этом: Какие обои выбрать? Если раньше было большой трудностью найти качественные обои, которые достойно отслужат и не порвутся при малейшем соприкосновении с ними, то сейчас, рынок наполнен различными вариантами. Всевозможные цвета, текстуры, вертикальные, горизонтальные обои, метровые, полуметровые, можно продолжать до бесконечности. Основная проблема сейчас, заключается больше в эстетическом выборе подходящих вам обоев, конечно, все индивидуально, и как говориться «на вкус и цвет», но рассмотрим последние тенденции 2019 года в мире отделки и ремонта.

1. Современным и модным считается оформление стен обоями, повторяющими текстильные новинки. Ткани, которые входят в моду в этом году можно смело интерпретировать на выбор обоев. В этом году на пике популярности цветочные и старинные узоры, многие дизайнеры пользуются этим и используют их в своих интерьерах.

2. Актуальны легкие и воздушные цвета в интерьере, светлые оттенки расширяют пространство и позволяют наполнить его светом. Такие обои всегда можно дополнить яркими акцентами в интерьере, даже изменить помещение под свое внутреннее состояние, когда это потребуется.

3. Яркие акценты. Многие используют для декора стен вариант контрастирующей стены, просто оклеив ее в совершенно отличенный с остальными стенами тон обоев.

4. Натуральность. Использование в интерьере цветов, фактур всячески повторяющих природные орнаменты, материалы. Большой выбор обоев позволяет выбрать вариант по душе абсолютно каждому : натуральные оттенки; природная имитация камня, дерева, бамбука; обои с имитацией природных пейзажей и т.д

5. Так же на пике актуальности держатся всевозможные элементы современности, это 3Д обои, обои с различными эффектами, глянцевые покрытия, фотообои. Выбор таких обоев точно позволит продемонстрировать свою индивидуальность в оформлении дома.

6. Модно в 2019 году по-прежнему остается сочетание нескольких стилей в интерьере, например узорчатые обои и аксессуары, предметы мебели абсолютно из разных стилистических направлений. Классический интерьер с бархатными фактурами и кантри стиль в выборе обоев (деревянные и текстильные имитации).

7. Пользуются спросом обои с геометрическим рисунком, за счет того, что подходят как к современным направлениям интерьера, так и старинным.

Чтобы взглянуть на выбор обоев современным взглядом, необходимо отбросить все страхи и довериться своему внутреннему дизайнеру. Не бойтесь воплощать самые смелые идеи в дизайне интерьера. В этом году на пике будут комбинации из обоев ярких и светлых тонов, главное, чтобы они гармонировали друг с другом и не портили общую стилистику помещения. Такое использование обоев позволяет не только наполнить комнату светом и цветом, но и преобразить ее пропорции при необходимости, исправляя форму комнаты. Опираться на модные фактуры и новинки в мире обоев конечно необходимо, но главное что нужно учитывать, при выборе «одежды для стен», так это ваши собственные предпочтения и особенности восприятия цветов, чтобы приходя домой получать эстетическое наслаждение, а не раздражение.