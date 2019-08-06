Займемся лоджией…Выбираем материалы для остекления и утепления

Зарубежные окна будут стоить несколько дороже чем отечественные, но их качество может быть выше (некоторые иностранные производители окон дают гарантию в 10 лет, в то время как российские – 5 лет).

Практически любому человеку хочется иметь как можно больше площади в своей квартире. Владение жилой площадью позволяет владельцу соорудить дополнительную комнату на балконе или лоджии, в случае, когда они предусмотрены в проекте квартиры. Грамотно выполненные процедуры остекления и утепления таких «уличных» помещений, подарят жильцам уютное помещение для различных целей. Это может быть местом складирования вещей или рабочим кабинетом, тренажерным залом, комнатой отдыха или оранжереей – все зависит от предпочтений хозяина дома. Ниже рассмотрим более подробно различные варианты утепления балконов и лоджий.

Холодное остекление

В данном случае применяется алюминиевый профиль с пятимиллиметровым стеклопакетом. Такие окна являются более легкими и долговечными, что позволяет им не оказывать дополнительную нагрузку на конструкцию балкона. Кроме всего прочего, данный тип остекления является наиболее оптимальным для небольших балконов, поскольку различные модификации в структуре окна позволяют увеличить рабочее пространство (раздвижные рамы, выносной подоконник). Такое остекление является более дешевым вариантом, но при этом не стоит забывать, что при нем происходит большая потеря тепла. Температура внутри балкона больше чем на улице всего на 3-4 градуса (в зимний период), что позволяет использовать его только в целях хранения вещей.

Теплое остекление

Другим вариантом остекление является применение пластикового ПВХ профиля с утеплителем. Более высокая теплоизоляция обеспечивает комфортную температуру в холодное время года (около 18 градусов выше нуля). Особое внимание стоит уделять утеплению местам над и под оконными рамами, для ликвидации пропускания холодного воздуха через щели. Также такой вид остекления обеспечивает меньшее проникновение шума с улицы и дополнительную прочность конструкции. Однако применение пластика является более дорогостоящим удовольствием, в отличие от алюминиевых стеклопакетов.

Безрамное остекление

Данный вид остекления является новшеством на рынке пластиковых окон и наиболее молодым среди представленных способов. Его применение начинает только набирать обороты, поэтому не каждая фирма предлагает такую услугу. Основным отличием такого остекление является отсутствие как таковых рам, поскольку здесь устанавливаются раздвижные окна по всей высоте оконного проема, которые работают как двери у шкафов-купе. Такой вид остекления придает балкону дополнительную красоту, шик и ощущение большого свободного пространства.

Трудности при утеплении балконов

Главной проблемой, с которой может столкнуться человек, пожелавший утеплить балкон, является возникновение конденсата на поверхностях стен и полов. Взаимодействие теплого воздуха из квартиры и холодного с улицы, образуют капли воды на поверхностях балкона. Чтобы избежать такого процесса, стоит производить утепление балкона материалами, которые препятствуют этому образованию. Также, при частом отсыревании стен, на них может образоваться грибок, поэтому для лучшей защиты необходимо обработать поверхности противогрибковыми средствами.

Также внимание стоит уделить системе вентиляции помещения. Чем лучше она будет обустроена, тем меньше будет происходить застой воздуха, и увеличится продувание поверхностей балкона. Влажность воздуха уменьшается путем применения материалов с абсорбирующими свойствами.

Все работы по утеплению балконов или лоджий рекомендуется начинать с пола, поскольку это позволяет уменьшить риск образования щелей. Материалы, используемые для утепления, как на полу, так и на стенах и потолке, должны быть тщательно подобраны по размеру и уложены так, чтобы между ними не оставалось лишних зазоров. При этом все неровности стоит выровнять, чтобы положить утеплитель можно было без труда, это обеспечит дополнительное сохранение тепла.

Главным же отличием всех видов остекления является выбор производителя оконных конструкций и фурнитуры. Различные производители отличаются по качеству своих материалов, месте производства окон и цене. Зарубежные окна будут стоить несколько дороже чем отечественные, но их качество может быть выше (некоторые иностранные производители окон дают гарантию в 10 лет, в то время как российские – 5 лет). Выбор потребителя зависит только от его личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому стоит более тщательно анализировать рынок предоставляемых услуг, для того чтобы найти подходящий по всем параметрам вариант.