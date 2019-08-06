Обновляем интерьер при помощи домашних мелочей

Разноцветные подушки украсят спальню

Хочется чего-то новенького, совсем надоел старый интерьер квартиры? Как быстро преобразить комнаты и внести новые современные веяния в интерьер? На эти и ряд других вопросов попытаемся получить ответы в данной статье. Конечно, самым простым и бюджетным способом будет смена текстиля в доме.

Первым делом необходимо подумать о полной или частичной замене текстиля, шторы, подушки, пледы. Поднять настроение и добавить цвета помогут так же яркие скатерти, коврики и картины, так же стоит заняться чисткой старых ковров, чтобы после обновлений в комнатах ощущалась свежесть, а не слежавшаяся пыль. В последнем, могут помочь фирмы, предоставляющие услуги химчистки. Сейчас на рынке огромная конкуренция, поэтому забрать ваши ковры могут прямиком из квартиры и привезти назад уже чистые и сухие. Цены на химчистку ковров начинают варьироваться приблизительно от 120 до 200 руб. за квадратный метр.

Шторы создадут новизну

Замена штор в квартире будет отличным способом обновить комнату. Восприятие помещения во многом зависит от цветов, используемых в интерьере, вы всегда можете подобрать, что-то новое, свежее и соответствующее вашему настроению и вкусу на данный момент времени. Новые шторы способны привнести толику элегантности или нотки веселого настроения, всё, что вы пожелаете. А помочь в пошиве новых штор могут различные ателье нашего города, они же предоставляют услуги дизайна и подбора необходимого текстиля, стоит только обратиться и вас обязательно проконсультируют и обсчитают приблизительную стоимость изготовления штор, которая будет зависеть от качества выбранного материала.

Так же, поддержать целостность нового интерьера помогут подушки и покрывала, пошитые из одного текстиля со шторами. Стоит задекорировать диван подушками из разных фактур, и комната заиграет абсолютно по-другому. За рубежом даже существует отдельное понятие «accent pillow», что означает акцентная подушка в интерьере. Не стоит бояться добавлять в помещение красок и необычных форм. Например, можно украсить комнату вязаными деталями, они способны не просто декорировать интерьер, но и сделать его уютным. Вязаные чехлы на вазы, салфетки, пуфы, все что угодно, главное сделать акцент на узоры из петель.

Салфетки и балдахины

Обновляя шторы и подушки, не стоит забывать про остальной текстиль квартиры, это скатерти, салфетки постельное белье, полотенца. Пусть они создадут яркое и позитивное настроение в доме, не ленитесь «переодевать» свою квартиру по сезону.

Отличным решением преобразить комнату является зонирование пространства при помощи тканей, легкий балдахин или штора на гардине, отделяющая одну зону от другой помогут добиться нужного эффекта. Смотрится это современно и довольно стильно, особенно подходит для зонирования в малогабаритных квартирах и студиях.

Освещение по-новому

Отдельным пунктом стоит выделить освещение, оно является важным участником создания настроения и оформления в помещении. Можно установить несколько торшеров, которые создадут романтическое настроение, при помощи приглушенного света, а своим абажуром добавят изюминку интерьеру. А можно заменить холодное освещение в квартире на теплый свет, что тоже поспособствует изменению настроения в квартире. Модно так же устанавливать светодиодные ленты, они недорогие, практичные в использовании, крепятся практически к любым поверхностям и способны преобразить интерьер комнаты без проведения ремонтных работ.

Сменить обивку мебели

Внести новизну в комнату можно при помощи мебели, если денег на покупку новой мебели нет, то решить данную проблему можно, просто сменив обивку старой. Этот способ подходит для того, чтобы преобразить малопривлекательную и потертую поверхность диванов и кресел. Если перетягивать обивку самостоятельно вы не готовы, можно обратиться в любую из компаний, которая занимается данным видом деятельности. Они предоставляют огромный выбор тканей, работают практически с любой мебелью и всегда готовы помочь. В среднем, обновление мебели при помощи перетяжки выходит на 60 – 70 % дешевле, чем покупка новой.

Мелочи. Приятные

Мелкие аксессуары для дома способны дополнить интерьер и сделать его более завершенным, придавая единый стиль. Так же такая смена интерьера очень удобна, ведь всегда можно поменять квартиру под настроение, просто заменив пару предметов мебели, будь это новые шторы в гостиную или рамка для фотографий в прихожую, да и тратиться особо на такие изменения не придется.