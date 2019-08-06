Разлетелась конструкция батута-кенгуру во время прыжков 7-летнего ребенка в парке Бердска

Трос исполосовал спину мальчика. Владелец аттракциона признает, что блок-ролик сломался неожиданно. Их меняли в мае. Ответственность за безопасность развлечения лежит на предпринимателе.

На батуте-кенгуру в парке Бердска пострадал ребенок

Утром 5 августа 7-летний ребенок получил травмы от удара карабина и порвавшегося каната на аттракционе батут-кенгуру в парке Бердска — спина ребенка исполосована красными рубцами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Мама мальчика Дарья сводила сына к врачу, который дал справку о том, что у ребенка есть ушибы. Также мама пострадавшего мальчика собирается подать заявление в полицию.

Как оказалось, мальчик был первым клиентом батута в утро понедельника — после инцидента аттракцион не работал.

По словам владельца батута Андрея Романюка, сломался блок-ролик, располагающийся на самом верху конструкции, через который и проходит трос. Это приспособление продается только в специальных магазинах со снаряжением для альпинистов и способно выдерживать более тонны веса.

— Я не знаю… Ну, видимо, его как-то заклинило, или он просто сломался. Вчера ездил в магазин к ним, показывал, говорю: вот у вас брал, сломался. Он (продавец — прим. ред.) говорит мне: что-то ты фантастику какую-то рассказываешь (смеется). Ну я говорю: правда, вот, сломался, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Адамович сегодня, 6 августа.

Он заверил, что аттракцион располагается в парке уже на протяжении 6-7 лет и каждый год все меняют – ролики, тросы и так далее, и никогда подобных инцидентов не случалось. Раньше аттракцион стоял в другом месте. Но в мае этого года его перенесли на нынешнее место и все оборудование заменили, утверждает Романюк.

Также владелец батута развеял миф о том, что аттракцион располагается за пределами парка аттракционов без разрешения.

— Это просто разные организации. «Атика» — частная организация, этот батут – также частная, есть соглашение, платим деньги за аренду. Ну, а как еще? Как сейчас можно поставить аттракцион в городском парке без соглашения и разрешения? Я думаю, такого уже нет, — рассказал предприниматель, но показывать разрешение на ведение деятельности отказался.

Андрей Адамович рассказал, что пострадавший мальчик со своей мамой не в первый раз приходили на аттракцион, спокойно прыгали и никаких претензий раньше не было.

Дарья подтвердила информацию, что они там бывали несколько раз до происшествия, и мальчику очень нравилось, поэтому они посетили аттракцион снова. Она еще не подала заявление в полицию из-за нехватки времени, но пообещала обратиться в отдел МВД по Бердску как можно скорее. Она не обсуждала произошедшее с владельцем и не собирается, считая, что в этом должны разбираться уполномоченные в этом лица, она лишь считает нужным рассказать о проблеме публично.

Начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев сообщил, что к ним информации по поводу инцидента не поступало. Но он считает, что управление экономики должно провести проверку.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Городского центра культуры и досуга Елена Исламова, у Андрея Романюка есть соглашение и договор. Иначе он никак не мог бы установить аттракцион в парке. В обязанности собственника входит полная ответственность за здоровье клиентов и их безопасность. Несмотря на то, что такого рода деятельность не лицензируется, собственник берет деньги за услуги и, значит, ответственен за произошедшее.

— Это может быть звоночек ему, чтобы все перепроверять лишний раз. Просто так прийти в парк и поставить аттракцион нельзя, договор составлен юристами, все законно. К тому же аттракцион давно стоит в парке — еще до моего прихода. Ответственность лежит целиком на собственнике, ни на кого не переложишь в этом случае, — отметила Елена Ивановна.

По ее словам, все аттракционы в арке работают легально, добросовестно платят за аренду, что позволяет отчислять средства в бюджет, платить зарплату сотрудникам городского парка и ухаживать за ним.

Сейчас аттракцион не работает якобы из-за отсутствия на должности контролера.

Тот самый блок-ролик, что сломался (часть из середины Романюк даже не нашел)