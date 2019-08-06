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Голову сломали: математическая задачка привела в тупик пользователей сети

17:30 06.08.2019 Фото: pixabay.com
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По мнению одних, в результате совершения всех операций получится 1, другие настаивают на варианте 16. За несколько дней запись получила почти 13 тысяч лайков и свыше 3 тысяч ретвитов.

Несмотря на кажущуюся простоту, многие пользователи оказались в тупике. По мнению одних, в результате совершения всех операций получится 1, другие настаивают на варианте 16.
За несколько дней запись получила почти 13 тысяч лайков и свыше 3 тысяч ретвитов. Прийти к согласию пользователям, кажется, не удалось — несмотря на то, что последовательность выполнения арифметических операций изучается в начальной школе. Вначале вычисляются значения выражений в скобках, затем производятся операции умножения и деления, за ними — сложения и вычитания.

Математик объяснила, как решать взорвавшую Сеть задачку

 — Правильный ответ в примере из школьной математики с делением, умножением и сложением, который вызвал большие споры в социальных сетях, — «16», — сообщила заведующая кафедрой «Математика» Российского университета транспорта (МИИТ) Людмила Кочнева.

«Так как все в строчку, то нужно делать операции в том порядке, в котором они написаны. Восемь делим на два, четыре умножаем на 2+2, получается 16. Это просто манера записи, ничего интересного — чисто арифметическая задача, но все-таки более опрятно надо писать сам пример», — пояснила Людмила Кочнева.

А вот еще одна необычная математическая задачка для первоклашек: «Арбуз весит три килограмма и еще пол-арбуза. Сколько весит арбуз?» Эту задачку иногда предлагают детишкам, которые идут в математические школы. Моя дочка, к слову, в семь лет сумела сразу ее решить, а коллеги по работе решали с помощью уравнений целую неделю.
Источник: РГ

 

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От редакции

Какой ответ правильный?

Аноним, 06 августа 2019 18:27
Здесь нет правильного ответа так как нет знака перед скобками 8 / 2 = 4 а то что в скобках 4 и они никак между собой не связаны.
Ответ будет 4 И 4.
Аноним, 06 августа 2019 19:24
Странно, я когда первый раз увидел этот пример, подумал, что идет перепись безграмотного населения...а оно вон как, люди еще до сих пор спорят... :-)
Аноним, 06 августа 2019 20:06
НВР: А арбуз точно красный? Если недоспелый, то без разницы сколько он весит.))

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