Голову сломали: математическая задачка привела в тупик пользователей сети

Пользователь Twitter с ником pjmdoll озадачил своих подписчиков и других пользователей, опубликовав несложную математическую задачу школьного уровня, пишет Газета.Ru. Читателям предлагалось найти решение простейшей задачи.
oomfies solve this pic.twitter.com/0RO5zTJjKk
— ##sof day! (@pjmdolI) 28 июля 2019 г.
Несмотря на кажущуюся простоту, многие пользователи оказались в тупике. По мнению одних, в результате совершения всех операций получится 1, другие настаивают на варианте 16.
За несколько дней запись получила почти 13 тысяч лайков и свыше 3 тысяч ретвитов. Прийти к согласию пользователям, кажется, не удалось — несмотря на то, что последовательность выполнения арифметических операций изучается в начальной школе. Вначале вычисляются значения выражений в скобках, затем производятся операции умножения и деления, за ними — сложения и вычитания.
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«Так как все в строчку, то нужно делать операции в том порядке, в котором они написаны. Восемь делим на два, четыре умножаем на 2+2, получается 16. Это просто манера записи, ничего интересного — чисто арифметическая задача, но все-таки более опрятно надо писать сам пример», — пояснила Людмила Кочнева.
Ответ будет 4 И 4.