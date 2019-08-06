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Красота / Общество

От секса не умирают: нужен ли он после 60 лет?

16:58 06.08.2019 Фото: pixabay.com
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От секса не умирают: нужен ли он после 60 лет?
Умерших во время сексуальной активности был всего один процент (из 5500 тел во время секса умерло всего чуть более 30)

О сексе пожилых людей не так уж часто можно встретить на страницах журналов и в электронных СМИ. Особенно, если после него человек получил инфаркт или инсульт.

Несмотря на то, что среди пожилых людей есть множество сексуально активных после 60 лет, люди этого возраста настороженно относятся к сексу.

Социолог Центра социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин провел исследование среди пожилых граждан России, которое показало, что интимной жизнью занимаются люди в возрасте от 70 лет, и их процентная составляющая превышает 13%.

Специалисты отмечают, что в Европейских странах и в США процент таких людей увеличен в разы.

Группа ученых мичиганского университета (США) все же предостерегают пожилых мужчин от слишком активной половой жизни. По их словам, если пожилой мужчина занимается сексом более одного раза в неделю, у него может развиться стенокардия, гипертония. Врачи прогнозируют таким мужчинам инсульт или сердечный приступ.

А вот у пожилых женщин, констатируют медики, наоборот нормализовалось давление и снижался риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи пошли дальше и исследовали тела умерших во время секса. Они доказали, что умерших во время сексуальной активности был всего один процент (из 5500 тел во время секса умерло всего чуть более 30).

По их словам, вскрытие показало, что из всех умерших во время полового акта, только 10 процентов были женщины, а из 90 процентов мужчин более 70 процентов занимались сексом не с женой, а с другим половым партнером, причем, намного моложе себя.

Специалисты констатировали, что причиной смерти был не столько половой акт, а стресс от измены или чревоугодие.

Источник: МедикФорум

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