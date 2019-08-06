Майонез смягчит ваши пяточки и уничтожит вшей

Майонез – отличный помощник в домашних процедурах, помогающих стать красивее

Диетологи не советуют есть покупной майонез, но это не значит, что его нельзя использовать. Майонез – отличный помощник в домашних процедурах, помогающих стать красивее.

Улучшить состояние волос. Используя майонез как маску для волос, можно избавить их от повышенной сухости, восстановить поврежденные участки. Майонез увлажняет шевелюру, делает пряди более эластичными, а также обеспечивает волосяные фолликулы питательными веществами, которые укрепляют их.

Успокоить кожу при сильном загаре. Если вы пробыли под солнцем дольше обычного и чувствуете дискомфорт буквально кожей, используйте майонез из холодильника. Он отлично успокаивает.

Избавиться от огрубевшей кож на стопах. Ношение открытой обуви и хождение босиком летом способствует быстрому появлению огрубевшей кожи на подошвах стоп. Есть способ это исправить. Нужно нанести майонез на задубевшую кожу, надеть хлопчатобумажные носки, а поверх – бахиллы. Дайте майонезу впитаться, кожа на стопах вновь станет мягкой.

Смягчить кутикулы. Майонез эффективен для смягчения сухой кутикулы, а, кроме того, способствует укреплению ногтей. Майонезные маски для рук придают им очень ухоженный вид, делают кожу нежной.

Уничтожить вшей. Вши боятся всего, что содержит уксус. Для решения проблемы нужно просто нанести майонез на кожу головы. С его помощью можно не только избавиться от паразитов, но и улучшить состояние волос – майонез обеспечивает им эффект глубокого кондиционирования и питания.

Источник: МедикФорум